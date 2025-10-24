Šarmantna Mirela nepogrešivim stilom opravdava titulu Prve dame

Mirela Bećirović, supruga člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, postala je glavna medijska tema nakon što je prije gotovo dvije godine debitirala na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. Njezina je pojava, uzevši u obzir njezin nepogrešiv stil, odmah privukla pažnju javnosti.

Unatoč svojoj poziciji prve dame, Mirela Bećirović je prije svega supruga i majka dvoje djece, sina Danisa i kćeri Ene-Mije. U braku je s Denisom više od 20 godina. U našoj galeriji pogledajte neke njezine zapažene outfite.