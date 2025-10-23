Zaboravljene fotografije Nine Badrić i Vanne stare 30 godina iz lokalne diskoteke

MEĐIMURSKI KLUB /

Foto: Bojan Damiš/eMeđimurje
Nina Badrić i Vanna
U okviru serijala "Kad smo bili mladi i ludi" prisjećamo se legendarnih dana kluba Ex u Gornjem Kuršancu. Klub Ex, simbol mladenačkog života i zabave devedesetih, bio je epicentar društvenih događanja u Međimurju i šire. Ovo kultno okupljalište mladih bilo je mjesto na kojem su se razvijali karijere brojnih glazbenih zvijezda poput Leta 3, Dine Dvornika, Nine Badrić, grupe ET, Boa, Majki, Kojota i Drugog načina.

Serijal portala eMeđimurje donosi ekskluzivne fotografije iz devedesetih koje je snimio poznati čakovečki fotograf Bojan Damiš. U našoj galeriji možete vidjeti fotografije pjevača kao što su Nina Badrić (53), Toni Cetinski (56), Vanna (55) te pjevača, voditelja i političara Davora Dretara Dreleta (59). Ove fotografije, stare više od trideset godina, vraćaju nas u vrijeme kada je klub Ex bio nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje glazbe i zabave.

23.10.2025.
14:44
Hot.hr
Bojan Damiš/emeđimurje
Toni CetinskiNina BadrićVannaDrele
