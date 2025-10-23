Sva lica Igora Tudora u Madridu: Pogledajte što je radio uz aut-liniju, opasno mu se trese stolica

Hrvatski trener Igor Tudor doživio je poraz na gostovanju kod Real Madrida, gdje je njegov Juventus u trećem kolu Lige prvaka izgubio s minimalnih 1:0. Pobjednički pogodak za domaćine postigao je Jude Bellingham u 58. minuti susreta. Bio je to ujedno prvi poraz Juventusa u ovogodišnjem izdanju natjecanja.

Ovim rezultatom nastavljen je crni niz torinske momčadi, koja sada broji sedam utakmica bez pobjede u svim natjecanjima. Serija je započela spektakularnim remijem 4:4 protiv Borussije Dortmund, a zatim su uslijedili neuspjesi protiv Verone (1:1), Atalante (1:1), Villarreala (2:2) i Milana (0:0). Nakon toga stigli su i porazi od Come (2:0) te sinoćnji protiv Reala (1:0).

Toliko dug niz bez pobjede nije zabilježen u Juventusu više od 16 godina. Posljednji put to se dogodilo u sezoni 2008./09., kada je momčad vodio Claudio Ranieri. Tada su „Bianconeri“ između travnja i svibnja nanizali osam utakmica bez trijumfa – šest remija i dva poraza.