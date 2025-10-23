Tudor nakon sedme utakmice zaredom bez pobjede: 'Mnogi nisu navikli igrati na ovoj razini'

Juventus je u derbiju večeri u Madridu poražen u trećem kolu Lige prvaka od Reala 1:0 te tako produbio svoju krizu u kojoj se nalazi već neko vrijeme.

Jedini gol na susretu zabio je Jude Bellingham u 58. minuti. Bio je to prvi poraz Juventusa u natjecanju ove sezone, no sedma utakmica zaredom bez pobjede. Ima dva poraza i pet remija, a to je najduži niz bez pobjede za Bianconere od travnja-svibnja 2009. godine, kraja Ranierijevog mandata (osam utakmica u tom slučaju).

7 - Juventus have not won any of their last seven matches across all competitions (D5 L2): it is the longest winless run for the Bianconeri since April-May 2009, the end of Ranieri's tenure (eight matches in that case). Slowdown.#RealJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2025

"Dečki su razočarani jer smatraju da su zaslužili barem gol. Postoji žal, ali na pravom smo putu. Svidio mi se početni stav i karakter, a onda je očekivano da će vas Real Madrid uvijek stavljati pod pritisak. No, mi smo napravili stvari koje smo pripremili. Primili smo gol zbog nevjerojatne individualne kvalitete Viniciusa između tri igrača, a zatim odbijanca od stative", rekao je Igor Tudor nakon utakmice te dodao kako je od svojih igrača tražio više odlučnosti.

'Usporedbe s prošlošću ne pomažu'

"Svatko mora biti vođa u ovoj momčadi i u tom smislu mislim da smo malo ispod onoga što bih volio vidjeti. Došlo je puno novih igrača i izgubili smo neke od iskusnih prvaka. Imamo neke snage i neke slabosti, ali moramo vjerovati u ovu momčad jer smo na pravom putu. Usporedbe s prošlošću ne pomažu, ali moramo ih prihvatiti."

Talijanski mediji pišu kako se Igoru Tudoru 'trese stolac'.

"Imali smo glad, ali kada toliko trčimo, nedostaje oštrine i mnogi nisu navikli igrati na ovoj razini. Znamo svoje granice, ali zadovoljan sam izvedbom, iako nitko ne voli otići kući praznih ruku."

Stara dama u nedjelju gostuje kod Lazija, a Talijani tvrde kako bi sve osim pobjede značilo i pozdrav od Tudora.

Standings provided by Sofascore