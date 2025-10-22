NOVI SPEKTAKLI /

Tudor vodi Staru damu u okršaju kod Reala, Šutalo starta protiv Chelseaja, Pašalić na klupi

Tudor vodi Staru damu u okršaju kod Reala, Šutalo starta protiv Chelseaja, Pašalić na klupi
Foto: Heuler Andrey/diaesportivo

Tekstualni prijenos utakmica trećeg kola Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr od 21 sat

22.10.2025.
19:53
SPORTSKI.NET
Heuler Andrey/diaesportivo
Liga prvaka, treće kolo
22. 10. 2025. 
21.00
0
Real Madrid
 
:
0
Juventus
 

Atalanta - Slavia 0:0

Bayern - Club Brugge 0:0

Chelsea - Ajax 0:0

Eintracht - Liverpool 0:0

Monaco - Tottenham 0:0

Sporting - Marseille 0:0

Standings provided by Sofascore

Liga prvaka preostale utakmice trećeg kola igra u srijedu, a kao derbi večeri svakako se nameće sraz u Madridu gdje Real dočekuje Juventus

- Pašalić na klupi Atalante, Šutalo starta za Ajax. 

- Stigli sastavi Reala i Juventusa. 

REAL: Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni - Brahim, Bellingham, Vinicius - Mbappe

JUVENTUS: Di Gregorio - Rugani, Gatti, Kelly - Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiasso - Koopmeiners, Yildiz - Vlahović

- Ovo je 22. susret Real Madrida i Juventusa u Europskom kupu/Ligi prvaka; samo su se utakmice Bayerna i Reala igrale češće (28).

NAJAVA

U ranijem terminu igraju se dvije utakmice Athletic Bilbao - Quarabag te Galatasaray - Bodo/Glimt, a u terminu od 21 sat gledamo sedam utakmica u kojima će ponovno biti i nekoliko hrvatskih predstavnika. Atalanta koju vodi Ivan Jurić te za koju igra Mario Pašalić dočekuje Slaviju Prag. U spomenutom derbiju Juve će protiv Reala voditi Igor Tudor, a Josip Šutalo nada se trećem uzastopnom startu za Ajax koji gostuje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu. 

Utorak je donio ukupno čak 43 gola, što je 4.78 po utakmici i možemo se nadati kako se nešto 'sačuvalo' i za srijedu. 

