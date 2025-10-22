Tudor vodi Staru damu u okršaju kod Reala, Šutalo starta protiv Chelseaja, Pašalić na klupi

Liga prvaka, treće kolo 0 Real Madrid : 0 Juventus

Atalanta - Slavia 0:0

Bayern - Club Brugge 0:0

Chelsea - Ajax 0:0

Eintracht - Liverpool 0:0

Monaco - Tottenham 0:0

Sporting - Marseille 0:0

Liga prvaka preostale utakmice trećeg kola igra u srijedu, a kao derbi večeri svakako se nameće sraz u Madridu gdje Real dočekuje Juventus.

- Pašalić na klupi Atalante, Šutalo starta za Ajax.

- Stigli sastavi Reala i Juventusa.

REAL: Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni - Brahim, Bellingham, Vinicius - Mbappe

JUVENTUS: Di Gregorio - Rugani, Gatti, Kelly - Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiasso - Koopmeiners, Yildiz - Vlahović

- Ovo je 22. susret Real Madrida i Juventusa u Europskom kupu/Ligi prvaka; samo su se utakmice Bayerna i Reala igrale češće (28).

22nd - This will be the 22nd meeting between @realmadriden and @juventusfc in the European Cup/UEFA Champions League; only Bayern Munich vs. Real Madrid has been played more often (28). Clásico.@ChampionsLeague#ChampionsLeague#RM🤍💜 pic.twitter.com/TifwI44Nrt — OptaJose (@OptaJose) October 22, 2025

NAJAVA

U ranijem terminu igraju se dvije utakmice Athletic Bilbao - Quarabag te Galatasaray - Bodo/Glimt, a u terminu od 21 sat gledamo sedam utakmica u kojima će ponovno biti i nekoliko hrvatskih predstavnika. Atalanta koju vodi Ivan Jurić te za koju igra Mario Pašalić dočekuje Slaviju Prag. U spomenutom derbiju Juve će protiv Reala voditi Igor Tudor, a Josip Šutalo nada se trećem uzastopnom startu za Ajax koji gostuje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu.

Utorak je donio ukupno čak 43 gola, što je 4.78 po utakmici i možemo se nadati kako se nešto 'sačuvalo' i za srijedu.