Tudor vodi Staru damu u okršaju kod Reala, Šutalo starta protiv Chelseaja, Pašalić na klupi
Atalanta - Slavia 0:0
Bayern - Club Brugge 0:0
Chelsea - Ajax 0:0
Eintracht - Liverpool 0:0
Monaco - Tottenham 0:0
Sporting - Marseille 0:0
Liga prvaka preostale utakmice trećeg kola igra u srijedu, a kao derbi večeri svakako se nameće sraz u Madridu gdje Real dočekuje Juventus.
- Pašalić na klupi Atalante, Šutalo starta za Ajax.
- Stigli sastavi Reala i Juventusa.
REAL: Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni - Brahim, Bellingham, Vinicius - Mbappe
JUVENTUS: Di Gregorio - Rugani, Gatti, Kelly - Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiasso - Koopmeiners, Yildiz - Vlahović
- Ovo je 22. susret Real Madrida i Juventusa u Europskom kupu/Ligi prvaka; samo su se utakmice Bayerna i Reala igrale češće (28).
NAJAVA
U ranijem terminu igraju se dvije utakmice Athletic Bilbao - Quarabag te Galatasaray - Bodo/Glimt, a u terminu od 21 sat gledamo sedam utakmica u kojima će ponovno biti i nekoliko hrvatskih predstavnika. Atalanta koju vodi Ivan Jurić te za koju igra Mario Pašalić dočekuje Slaviju Prag. U spomenutom derbiju Juve će protiv Reala voditi Igor Tudor, a Josip Šutalo nada se trećem uzastopnom startu za Ajax koji gostuje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu.
Utorak je donio ukupno čak 43 gola, što je 4.78 po utakmici i možemo se nadati kako se nešto 'sačuvalo' i za srijedu.