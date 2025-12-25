FREEMAIL
Borba za ostanak /

Španjolci osuli paljbu po Gironi i Livakoviću: 'Čisti promašaj...'

Španjolci osuli paljbu po Gironi i Livakoviću: 'Čisti promašaj...'
Foto: Ricardo Larreina/imago Sportfotodienst/profimedia

Posebne kritike usmjerene su prema sportskom vodstvu zbog loših ljetnih pojačanja

25.12.2025.
10:40
Sportski.net
Ricardo Larreina/imago Sportfotodienst/profimedia
Girona je 2025. godinu završila u potpunom kontrastu u odnosu na sezonu iz snova. Klub koji je nedavno bio hit LaLige i sudionik Lige prvaka sada se, kako piše As, bori za goli prvoligaški opstanak, a status trenera Míchela više nije neupitan.

Nakon povijesnog plasmana u Europu uslijedio je očekivani, ali bolan pad. Girona nije prošla skupinu Lige prvaka, dok je u prvenstvu nastavila niz loših rezultata započet još u završnici prethodne sezone. U dugom razdoblju upisala je tek nekoliko pobjeda, a kriza se samo produbljivala.

Posebne kritike usmjerene su prema sportskom vodstvu zbog loših ljetnih pojačanja. Momčad je ostala neizbalansirana, a dio prinova nije opravdao očekivanja. Kao jedan od najvećih promašaja navodi se dolazak Dominika Livakovića, koji nije upisao ni jednu utakmicu, a već se spominje njegov mogući povratak u Dinamo.

Dominik LivakovićGironaDinamo
