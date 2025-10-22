Ronaldo zarađuje ogromne svote, Messi bolji u jednoj stvari. Nećete vjerovati tko je u TOP 10

Cristiano Ronaldo i dalje drži titulu najplaćenijeg nogometaša na svijetu, s impresivnom ukupnom zaradom od 280 milijuna dolara godišnje. Većina te svote, 230 milijuna, dolazi od plaće i bonusa na nogometnim terenima, dok preostalih 50 milijuna zarađuje izvan terena, kroz sponzorstva, marketinške ugovore i vlastite poslovne projekte.

Na drugom mjestu je njegov veliki rival, Lionel Messi, sa zaradom od 130 milijuna dolara, ali bolji je u zaradi od sponzora, oko 70 milijuna eura, dok treći u poretku iznenađuje svojom visinom – Karim Benzema inkasira 104 milijuna, potvrđujući status jednog od najvažnijih napadača svijeta.

Slijede mlade zvijezde poput Kyliana Mbappéa (95 milijuna) i Erlina Haalanda (80 milijuna), dok se u top 10 nalazi i Vinicius Jr. (60 milijuna), koji je u kratkom vremenu postao ključni igrač Real Madrida. Dalje na listi su Mohamed Salah (55 milijuna), Sadio Mané (54 milijuna), mladi talent Jude Bellingham (44 milijuna) i španjolski čudo od djeteta Lamine Yamal (43 milijuna), koji je svojom igrom već privukao pažnju najvećih klubova Europe.

Ova lista pokazuje ne samo koliko vrhunski nogometaši zarađuju na terenu, već i koliko je tržište sportskih sponzorstava i komercijalnih ugovora danas unosno. Ronaldo i Messi i dalje su nezaobilazni u nogometnom svijetu, dok mladi igrači poput Mbappéa, Haalanda i Yamala polako preuzimaju tron budućih zvijezda.