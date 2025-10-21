Ljepotica i zvijer: Najveći ratni brod ikad pored Poljuda pruža nezaboravne i gotovo filmske scene

Nosač zrakoplova američke mornarice USS Gerald R. Ford uplovio je u Split, a fotografije iz 'cvita Mediterana' oduzimaju dah. Poljudska ljepotica našla se u društvu američke zvijeri, a pogled s Kozjaka je nezaboravan.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) je nosač zrakoplova američke mornarice i vodeći brod svoje klase. Brod je nazvan po 38. predsjedniku Sjedinjenih Država, Geraldu Fordu, čija je pomorska služba u Drugom svjetskom ratu uključivala borbenu dužnost na lakom nosaču zrakoplova Monterey u Pacifičkom ratnom području.

Izgradnja je započela 11. kolovoza 2005. kada je Northrop Grumman održao svečano rezanje čelika za ploču od 15 tona koja čini dio bočne oplate nosača. Kobilica Geralda R. Forda položena je 13. studenog 2009. Krštena je 9. studenog 2013. Gerald R. Ford ušao je u flotu zamijenivši dekomisionirani USS Enterprise (CVN-65), koji je završio svoju 51 godinu aktivne službe u prosincu 2012. Izvorno planirana za isporuku 2015., Gerald R. Ford isporučen je mornarici 31. svibnja 2017., a predsjednik Donald Trump službeno ju je pustio u službu 22. srpnja 2017. Napustila je pomorsku bazu Norfolk na svom prvom raspoređivanju 2. svibnja 2023. Od kolovoza 2025. najveći je nosač zrakoplova na svijetu i najveći ratni brod ikad izgrađen.

Nosači zrakoplova klase Gerald R. Ford (ili klase Ford) su nova generacija supernosača zrakoplova američke mornarice. Prije sadašnjeg naziva Ford (CVN-78), nova klasa je bila poznata pod nazivom Program CVNX (X je "značio u razvoju"), a kasnije kao Program CVN-21 (ovdje 21 označava 21. stoljeće).

Planira se izgradnja ukupno 11 nosača do 2058. godine. Potpisan je ugovor za prva tri plovila u vrijednosti 40,5 milijardi američkih dolara.

USS Gerald R. Ford, u petak 25. listopada 2019. je isplovio na more nakon punih 15 mjeseci popravaka i nadogradnja u brodogradilištu Newport News Shipbuilding u saveznoj državi Virginia.