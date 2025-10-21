Okrunjen novi Kralj fudbalerki, izgleda kao klasični češki turist dolutao na Jadran 1983.
Amerika je doznala "Kralja fudbalerki za" 2025. godinu. Titulu je s ponosom ponio Brandon Elliott iz Cincinnatija, dok je drugo mjesto pripalo Tyleru Reynoldsu iz Colorada. Osim laskavog naslova, Elliott je kući odnio i nagradu u iznosu od deset tisuća dolara, kao i doživotno pravo na hvalisanje. Zanimljivo, Elliott je svoju cijenjenu "fudbicu" nazvao Vruća plavuša te ćemo s narednim mjesecima vidjeti hoće li i druge inspirirati da njome ukrase svoje glave.