KULTNA FRIZURA /

Okrunjen novi Kralj fudbalerki, izgleda kao klasični češki turist dolutao na Jadran 1983.

Foto: Profimedia
Amerika je doznala "Kralja fudbalerki za" 2025. godinu. Titulu je s ponosom ponio Brandon Elliott iz Cincinnatija, dok je drugo mjesto pripalo Tyleru Reynoldsu iz Colorada. Osim laskavog naslova, Elliott je kući odnio i nagradu u iznosu od deset tisuća dolara, kao i doživotno pravo na hvalisanje. Zanimljivo, Elliott je svoju cijenjenu "fudbicu" nazvao Vruća plavuša te ćemo s narednim mjesecima vidjeti hoće li i druge inspirirati da njome ukrase svoje glave. 
1 /28
21.10.2025.
8:55
Webcafe.hr
Profimedia
Okrunjen novi Kralj fudbalerki, izgleda kao klasični češki turist dolutao na Jadran 1983.