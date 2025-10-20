Vedra atmosfera uz Dravu: Pogledajte tko je sve uživao u šetnji Marinom Prelog

I ovoga vikenda zabilježili smo vedru atmosferu uz Marinu Prelog za Emedjimurje.net.hr. Sunčano vrijeme i ugodne temperature privukli su brojne posjetitelje koji su dan odlučili provesti uz rijeku Dravu.

Marina je bila puna šetača, obitelji, parova i rekreativaca koji su uživali u mirnom ambijentu i pogledu na vodu. Mnogi su iskoristili priliku za razgovor, kavu na suncu ili jednostavno za bijeg od svakodnevice.

Ovaj put u fokusu nisu bili pejzaži, nego ljudi – njihovi osmijesi, spontanost i vedrina. Upravo ti trenuci najbolje prikazuju toplinu zajednice i ljubav prema prirodi.

Smještena uz samu obalu Drave, Marina Prelog već godinama okuplja posjetitelje iz cijele okolice i postala je simbol opuštanja i susreta. Rubrika „Klikom po Marini“ podsjeća koliko su dragocjeni ti jednostavni trenuci koji povezuju ljude.