Snoop Dogg puni 54 godine: Od pjevanja u crkvenom zboru do privatnog motača džointa

Calvin Cordozar Broadus Jr., poznatiji kao Snoop Dogg, američki je reper, producent i glumac koji je svoju karijeru započeo početkom 1990-ih suradnjom s Dr. Dreom. Njegov debitantski album Doggystyle iz 1993. odmah ga je proslavio i učinio ikonom hip-hopa. Osim glazbene karijere, aktivan je u promicanju legalizacije kanabisa te ima vlastite proizvode povezane s tom industrijom. Njegova opuštena osobnost i smisao za humor učinili su ga prepoznatljivim i u pop kulturi, s čestim nastupima u filmovima, TV emisijama i viralnim sadržajima. Nadimak “Snoop Dogg” dobio je po crtanom liku Snoopyju, a zanimljivo je da je prije glazbene karijere bio i član ulične bande.