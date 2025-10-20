KRALJ HIP-HOPA /

Snoop Dogg puni 54 godine: Od pjevanja u crkvenom zboru do privatnog motača džointa

Snoop Dogg puni 54 godine: Od pjevanja u crkvenom zboru do privatnog motača džointa
Foto: Profimedia
Jedan od najprepoznatljivijih repera svih vremena, Snoop Dogg, zapravo se zove Calvin Cordozar Broadus Jr., a nadimak je dobio još u djetinjstvu.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Calvin Cordozar Broadus Jr., poznatiji kao Snoop Dogg, američki je reper, producent i glumac koji je svoju karijeru započeo početkom 1990-ih suradnjom s Dr. Dreom. Njegov debitantski album Doggystyle iz 1993. odmah ga je proslavio i učinio ikonom hip-hopa. Osim glazbene karijere, aktivan je u promicanju legalizacije kanabisa te ima vlastite proizvode povezane s tom industrijom. Njegova opuštena osobnost i smisao za humor učinili su ga prepoznatljivim i u pop kulturi, s čestim nastupima u filmovima, TV emisijama i viralnim sadržajima. Nadimak “Snoop Dogg” dobio je po crtanom liku Snoopyju, a zanimljivo je da je prije glazbene karijere bio i član ulične bande.

20.10.2025.
11:29
Matea Bahovec
Profimedia
Snoop DoggMarihuanaRapHip Hop Legende
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRALJ HIP-HOPA /
Snoop Dogg puni 54 godine: Od pjevanja u crkvenom zboru do privatnog motača džointa