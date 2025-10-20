Lepa Brena danas slavi 64. rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Fahreta Jahić-Živojinović, poznatija pod imenom Lepa Brena rođena je 20. listopada 1960. godine u Tuzli. Ona je jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih pjevačica narodne i pop-folk glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Svoju glazbenu karijeru započela je početkom 1980-ih kada je postala glavna zvijezda benda Slatki Greh. Zajedno su snimili brojne hitove poput: "Mile voli disko",

"Luda za tobom", "Jugoslovenka"... Osim glazbe, Lepa Brena je bila popularna i kao glumica, te je glumila u nekoliko filmskih komedija, kao što su serijal "Hajde da se volimo". U kasnijim godinama, posvetila se i poduzetništvu. Jedna je od osnivačica Grand produkcije, jedne od najvećih glazbenih produkcijskih kuća na Balkanu. Udana je za bivšeg tenisača Slobodana Bobu Živojinovića, s kojim ima dva sina. Tijekom svoje karijere prodala je milijune ploča i albuma, a ostala je omiljena među publikom svih generacija.