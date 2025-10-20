Candice Swanepoel godine ne mogu ništa, zasjala na Victoria's Secret reviji

Rođena 20. listopada 1988. u malom mjestu Mooi River u Južnoafričkoj Republici, Candice Swanepoel (37) danas je sinonim za gracioznost i prirodnu ljepotu. Od djevojke s farme do jedne od najplaćenijih manekenki svijeta – njezin put zvuči kao filmska priča. Skaut ju je otkrio na buvljaku kad je imala samo 15 godina, a već nekoliko godina kasnije prošetala je pistom Victoria’s Secreta i postala jedan od najprepoznatljivijih "anđela".

Njezina karijera nije stala ni nakon majčinstva. Naime, Candice je mama dvojice sinova koje je dobila u trinestogodišnjem braku s manekenom Hermannom Nicolijem, a istovremeno uspješno vodi vlastiti brend kupaćih kostima "Tropic of C", poznat po održivom pristupu i minimalističkom dizajnu.

Govori tri jezika, a za medije je u više navrata rekla kako obožava ocean i prirodu, a kad nije pred kamerama, najradije je bosa negdje na plaži.

Candice je sudjelovala i na novoj reviji Victoria’s Secret 2025. Na toj reviji, koju je Victoria’s Secret ponovno oživio nakon duže pauze, nalazila se među veteranima poput Adriane Lime, Gigi Hadid i Alessandre Ambrosio.