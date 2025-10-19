Zlatna olimpijka očarala sve pred sobom: Danas stoji rame uz rame s najljepšim ženama svijeta!

Olimpijska gimnastička zvijezda Suni Lee zakoračila je iz dvorane izravno na modnu pistu i to u velikom stilu. Dvostruka zlatna olimpijka u srijedu je debitirala na Victoria’s Secret Fashion Showu 2025. u New Yorku, predstavljajući lifestyle liniju PINK, i time postala jedna od prvih profesionalnih sportašica koja je nosila reviju ovog kultnog brenda.

Lee se na pisti pojavila uz WNBA zvijezdu Angel Reese, koja je ujedno postala prva profesionalna sportašica u povijesti izabrana za Victoria’s Secret “Angel” model. Reese je otkrila da je mjesecima trenirala hod po pisti i držanje tijela uz pomoć modnih stručnjaka, a pred reviju je izjavila:

“Ovo je moj trenutak. Presretna sam što mogu dijeliti pozornicu s toliko inspirativnih žena.”

Za Suni Lee, koja je nakon Olimpijskih igara u Tokiju i Parizu osvojila ukupno šest medalja, ovo je bio novi izazov i iskorak izvan sporta.

“Bilo je kao san, izvan moje zone komfora i baš zato sam to prihvatila,” rekla je Lee za Marie Claire.

“Kao dijete nisam imala priliku vidjeti djevojke koje izgledaju poput mene u ovakvim ulogama. Danas želim pokazati mladim djevojkama da mogu biti sve i sportašice i žene koje slave svoju ženstvenost.”

Lee je na reviji nosila sportsku, ali elegantnu kombinaciju u stilu ranih 2000-ih, koja savršeno spaja “sporty” i “glam” estetiku.

“Zaljubljena sam u svoj outfit udoban je, ali moćan. Točno onakav kakav treba biti za ovakav trenutak,” otkrila je gimnastičarka.

Ovaj modni debi dodatno je učvrstio Suni Lee kao jednu od najutjecajnijih mladih sportašica današnjice. Od gimnastičke legende do modne ikone, pokazala je kako se granice mogu pomicati — i na daskama dvorane, i na modnoj pisti.

POGLEDAJTE VIDEO: Vaňková nije mogla više nakon ovoga, pogledajte kako ju je Laura sredila