Albanac pao sa 700 tisuća eura u kešu, pogledajte gdje ih je nagurao: 'Ja sam nezaposlen'

Albanac N.G. (35) pao je na graničnom prijelazu Karasovići nakon što je bez prijave pokušao prevesti čak 702.435 eura, objavio je u petak Dubrovački dnevnik.

Gomilu keša umotao je u 28 vakuumskih PVC vrećica koje je sakrio unutar plastika vrata automobila, između duplog lima i spužvi za izolaciju.

'Ja sam nezaposlen'

Priveden je i osumnjičen za kazneno djelo pranja novca. Dubrovački dnevnik doznao je da je tijekom saslušanja isticao da ga je na trenutačnu situaciju primorala činjenica da je bez imovine, nezaposlen dvije godine te da skrbi o supruzi i maloljetnoj djeci.

Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku zaključio je da je Albanac "iskazao izrazitu upornost i visoki stupanj kriminalne volje u svom nezakonitom postupku" i zato mu je odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana, kojeg nije mogao zamijeniti novčanom kaznom.

Istražni zatvor određen mu je i zbog činjenice da nije državljanin neke od zemalja Europske unije, niti je poslom, obiteljski ni prebivalištem vezan za teritorij Hrvatske. Zaključeno je i kako bi, ostankom na slobodi, mogao pobjeći i onemogućiti završetak pravosudnog postupka. Novac su mu oduzeli, a prijeti mu između šest mjeseci i pet godina zatvora.

U videu pogledajte kako je izgledalo izvlačenje novca iz auta