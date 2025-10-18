Od mirovine se očito ne može živjeti... Pogledajte što je sve policija pronašla kod dede dilera (75)

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom.

Njega se sumnjiči u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Osumnjičeni je na području Trešnjevke protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine droge - kokain koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u kojem stanuje nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu.

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Ovog petka, 17. listopada policajci su mu pregledali stan i pronašli:

devet paketića ispunjenih drogom kokain ukupne mase 42,55 grama

dvije digitalne vage

novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku doveden pritvorskom nadzorniku.

