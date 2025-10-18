NA ZAGREBAČKOJ TREŠNJEVCI /

Od mirovine se očito ne može živjeti... Pogledajte što je sve policija pronašla kod dede dilera (75)

Od mirovine se očito ne može živjeti... Pogledajte što je sve policija pronašla kod dede dilera (75)
Foto: Neva Zganec/pixsell/ilustracija

Policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu

18.10.2025.
8:37
danas.hr
Neva Zganec/pixsell/ilustracija
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom.

Njega se sumnjiči u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Osumnjičeni je na području Trešnjevke protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine droge - kokain koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u kojem stanuje nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu.

Od mirovine se očito ne može živjeti... Pogledajte što je sve policija pronašla kod dede dilera (75)
Foto: Pu Zagrebačka
Od mirovine se očito ne može živjeti... Pogledajte što je sve policija pronašla kod dede dilera (75)
Foto: Pu Zagrebačka

Ovog petka, 17. listopada policajci su mu pregledali stan i pronašli:

  • devet paketića ispunjenih drogom kokain ukupne mase 42,55 grama
  • dvije digitalne vage
  • novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge

Od mirovine se očito ne može živjeti... Pogledajte što je sve policija pronašla kod dede dilera (75)
Foto: Pu Zagrebačka
Od mirovine se očito ne može živjeti... Pogledajte što je sve policija pronašla kod dede dilera (75)
Foto: Pu Zagrebačka

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku doveden pritvorskom nadzorniku.

POGLEDAJTE VIDEO: U petom razredu joint, u osmom na ispumpavanje želuca: 'Upadaju u oružane pljačke zbog kokaina'

DrogaTrešnjevkaPolicijaKokain
NA ZAGREBAČKOJ TREŠNJEVCI /
Od mirovine se očito ne može živjeti... Pogledajte što je sve policija pronašla kod dede dilera (75)