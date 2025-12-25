FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NITKO OVO NIJE OČEKIVAO /

Edin Džeko naprasno odlazi iz Fiorentine, odlučio je gdje nastavlja karijeru

Edin Džeko naprasno odlazi iz Fiorentine, odlučio je gdje nastavlja karijeru
×
Foto: Gonzales Photo/stefano Nicoli/imago Sportfotodienst/profimedia

Cagliari vidi spas u bosanskom 'dijamantu' Džeki

25.12.2025.
14:49
Sportski.net
Gonzales Photo/stefano Nicoli/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Čini se da je epizoda Edina Džeke (38) u Fiorentini blizu svoga kraja i prije nego što je pravo počela. Nakon svega nekoliko mjeseci u Firenci, bosanskohercegovački napadač obavijestio je klub o svojoj želji za odlaskom već u siječanjskom prijelaznom roku, a kao jedna od najizglednijih novih destinacija spominje se Cagliari, klub koji se našao u velikim problemima zbog ozljeda.

Očaj na Sardiniji otvara vrata Džeki

Cagliari proživljava pravu krizu u napadačkom dijelu momčadi. Sezona je završena za Andreu Belottija, koji je u rujnu pretrpio tešku ozljedu ligamenata, a slična sudbina zadesila je i krilnog napadača Mattiju Felicija. Trener Fabio Pisacane ostao je na samo dva rješenja u vrhu napada, Espositu i Borrelliju, koji su zajedno postigli tek šest pogodaka u prvenstvu.

U takvoj situaciji, sportski direktor Guido Angelozzi primoran je tražiti hitna rješenja, a ime Edina Džeke pojavilo se kao logična, iako ne i prva opcija. Talijanski mediji pišu da klub sa Sardinije pristupa cijeloj operaciji s oprezom, ponajprije zbog Džekinih godina (uskoro puni 39) i teške sezone koju ima iza sebe. U jedanaest nastupa u Serie A za Fiorentinu nije upisao ni pogodak ni asistenciju, što je daleko ispod renomea koji ga prati. Ipak, Džekino iskustvo moglo bi biti presudno za momčad koja se bori za ostanak.

Potvrda odlaska i poziv starog prijatelja

Da se ne radi samo o glasinama, potvrdio je i ugledni talijanski novinar i stručnjak za transfere Nicolò Schira, koji je objavio kako je Džeko osobno obavijestio upravu Fiorentine o namjeri da napusti klub u siječnju. Njegov boravak u dresu 'Viola', u koji je stigao ljetos kao slobodan igrač iz Fenerbahçea, mogao bi se tako okončati nakon samo šest mjeseci.

Osim loše forme, kao jedan od razloga za odlazak spominju se i napetosti unutar svlačionice u Firenci, gdje je navodno došlo i do fizičkih sukoba među igračima, nakon čega je nekoliko njih odlučilo potražiti novu sredinu.

Edin Džeko naprasno odlazi iz Fiorentine, odlučio je gdje nastavlja karijeru
Foto: Armin Durgut/pixsell

Ipak, Cagliari nije jedini zainteresirani klub. Džekinu situaciju pomno prati i Genoa, koju vodi njegov veliki prijatelj i bivši suigrač Daniele De Rossi. Upravo ta veza mogla bi biti ključan faktor koji bi 'dijamanta' odveo u Genovu, a ne na Sardiniju. Schira navodi da su iz Genoe već uspostavili kontakt s Džekinim predstavnicima.

Pred Edinom Džekom je, čini se, još jedno novo poglavlje u bogatoj karijeri. 

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši trener Dinama nosio olimpijsku baklju: Široki osmijeh kao nekada na Maksimiru

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NITKO OVO NIJE OČEKIVAO /
Edin Džeko naprasno odlazi iz Fiorentine, odlučio je gdje nastavlja karijeru