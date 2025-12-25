Edin Džeko naprasno odlazi iz Fiorentine, odlučio je gdje nastavlja karijeru

Čini se da je epizoda Edina Džeke (38) u Fiorentini blizu svoga kraja i prije nego što je pravo počela. Nakon svega nekoliko mjeseci u Firenci, bosanskohercegovački napadač obavijestio je klub o svojoj želji za odlaskom već u siječanjskom prijelaznom roku, a kao jedna od najizglednijih novih destinacija spominje se Cagliari, klub koji se našao u velikim problemima zbog ozljeda.

Očaj na Sardiniji otvara vrata Džeki

Cagliari proživljava pravu krizu u napadačkom dijelu momčadi. Sezona je završena za Andreu Belottija, koji je u rujnu pretrpio tešku ozljedu ligamenata, a slična sudbina zadesila je i krilnog napadača Mattiju Felicija. Trener Fabio Pisacane ostao je na samo dva rješenja u vrhu napada, Espositu i Borrelliju, koji su zajedno postigli tek šest pogodaka u prvenstvu.

U takvoj situaciji, sportski direktor Guido Angelozzi primoran je tražiti hitna rješenja, a ime Edina Džeke pojavilo se kao logična, iako ne i prva opcija. Talijanski mediji pišu da klub sa Sardinije pristupa cijeloj operaciji s oprezom, ponajprije zbog Džekinih godina (uskoro puni 39) i teške sezone koju ima iza sebe. U jedanaest nastupa u Serie A za Fiorentinu nije upisao ni pogodak ni asistenciju, što je daleko ispod renomea koji ga prati. Ipak, Džekino iskustvo moglo bi biti presudno za momčad koja se bori za ostanak.

Potvrda odlaska i poziv starog prijatelja

Da se ne radi samo o glasinama, potvrdio je i ugledni talijanski novinar i stručnjak za transfere Nicolò Schira, koji je objavio kako je Džeko osobno obavijestio upravu Fiorentine o namjeri da napusti klub u siječnju. Njegov boravak u dresu 'Viola', u koji je stigao ljetos kao slobodan igrač iz Fenerbahçea, mogao bi se tako okončati nakon samo šest mjeseci.

Osim loše forme, kao jedan od razloga za odlazak spominju se i napetosti unutar svlačionice u Firenci, gdje je navodno došlo i do fizičkih sukoba među igračima, nakon čega je nekoliko njih odlučilo potražiti novu sredinu.

Ipak, Cagliari nije jedini zainteresirani klub. Džekinu situaciju pomno prati i Genoa, koju vodi njegov veliki prijatelj i bivši suigrač Daniele De Rossi. Upravo ta veza mogla bi biti ključan faktor koji bi 'dijamanta' odveo u Genovu, a ne na Sardiniju. Schira navodi da su iz Genoe već uspostavili kontakt s Džekinim predstavnicima.

Pred Edinom Džekom je, čini se, još jedno novo poglavlje u bogatoj karijeri.

