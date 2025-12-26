Rijetki prizor iz doma Jennifer Aniston: Novi partner i božićna atmosfera

Jennifer Aniston (56), američka glumica i producentica, najpoznatija po ulozi Rachel Green u kultnoj seriji Prijatelji, iznenadila je obožavatelje rijetkim uvidom u svoj privatni život te prvi put javno pokazala kako izgleda njezin Božić s novim partnerom.

Božićna objava iz doma slavne glumice

Na Božić, 25. prosinca, Aniston je na Instagramu podijelila niz fotografija snimljenih u njezinu domu, a posebnu pažnju izazvala je ona na kojoj se vidi njezin dečko Jim Curtis, američki life coach i autor, kako u naručju drži bebu jedne od glumičinih bliskih prijateljica. Uz objavu je kratko poručila: „Šaljem vam svu ljubav. Sretni blagdani!“, čime je jasno dala do znanja da blagdane provodi u novom, romantičnom društvu.

Veza koja je započela tijekom ljeta

Jennifer i Jim navodno su se zbližili tijekom ljeta, a prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se u srpnju, kada su ih paparazzi snimili zajedno na jahti u blizini Mallorce. Iako tada nisu komentirali odnos, bliskost između njih nije prošla nezapaženo.

Glumica je početkom studenog i službeno potvrdila vezu objavivši njihovu crno-bijelu fotografiju uz poruku: „Sretan rođendan, ljubavi moja. Dragocjeno.“ Time je stavila točku na nagađanja i dala naslutiti koliko joj novi odnos znači.

Zajednički izlazak pred kamerama

Par se prvi put zajedno pojavio u javnosti u studenom 2025. godine na događaju ELLE's Women in Hollywood, gdje je Jennifer primila posebno priznanje. Curtis joj je pružao podršku iz publike, a njihov prijatelj Adam Sandler dodatno je privukao pažnju šalom o njihovoj vezi, što je izazvalo brojne reakcije i komentare.

