Martinjak za RTL Danas otkrio kakvi nas spektakli očekuju: 'Polučilo bi jako veliki uspjeh'

S pojasom na ramenu i ponosom nakon sedme uzastopne pobjede, Marko Martinjak stigao je doma. Iskusnog Ikea Villanuevu nokautirao je za samo 69 sekundi i sada hladno priznaje – Amerikanac nije imao nikakve šanse.

"Čak sam se iznenadio nakon one prve desne što je pao, da se uopće uspio ustati. Iako smo vidjeli da se ustao na prilično labavim nogama. Mogao je lajati koliko je htio i taj hype sebi dizati, ali jednostavno vidjelo se da nije to to."

A osim same borbe u ringu, Martinjak priznaje da je zbog problema s akreditacijama njegove ekipe, zamalo došao u fizički obračun i prije meča.

"Nisu mi htjeli dati narukvice za njih troje jer su 'updateali' te liste tko ulazi, a tko ne smije ući tako da smo skoro imali frku sa zaštitarom od jedno dva metra i 120 kila crncem, malo mi je falilo da i s njim imam fizički obračun jer je bio naročito bezobrazan."

Od te borbe, srećom, nije bilo ništa, ali je zato u ringu nastradao Villanueva. A nakon što je još jednom potvrdio svoju dominaciju, Martinjak je oštro kritizirao rang ljestvice u boksu bez rukavica jer smatra da bi na samom vrhu trebao biti upravo on.

"Te njihove ljestvice mi nisu jasne jer prva stvar što sam im isto zamjerio je da sam po izboru navijača bio borac godine, a po izboru struke ne."

Titula prvaka

S obzirom na to da do kraja kalendarske godine ima još 10 mjeseci, Martinjak otkriva da bi u 2026. mogao još jednom braniti titulu prvaka svijeta.

"Ako Bog da u 10. mjesecu bi trebala biti obrana naslova. Sada ne znam protiv koga, ali na Wembley Areni. Na kultnom stadionu Wembley tako da vjerujem da će tu isto doći dosta Hrvata i dosta regionalnih navijača."

Martinjak je do sada svoje suparnike rušio po Velikoj Britaniji i SAD-u gdje je postao prava zvijezda. A u posljednje vrijeme sve se više spominje da bi BKB organizacija mogla iskoristiti njegovu popularnost i jednu svoju priredbu dovesti u Zagreb.

"Vjerujem da bi polučilo jako veliki uspjeh, čak da bi se Cibona napunila ne moramo odmah na Arenu ići, ali vjerujem da bi se Cibona napunila."

Ovi kadrovi iz Londona pokazuju da 35-godišnji Zagrepčanin doista ima navijačku bazu, a s 14 pobjeda iz posljednjih 16 mečeva, jednu veliku priredbu u svom rodnom gradu, Marko Martinjak je itekako zaslužio.

