RADIO BOŽICA /

Pašalić nastavlja ispisivati ​​povijest: Tko je mogao zamisliti da će do ovoga dogurati?

Pašalić nastavlja ispisivati ​​povijest: Tko je mogao zamisliti da će do ovoga dogurati?
Foto: Spada/LaPresse/Profimedia

Rezultat je još impresivniji s obzirom na to da je Mario vezni igrač

6.3.2026.
17:19
Sportski.net
Spada/LaPresse/Profimedia
Mario Pašalić priprema se za daljnji ulazak u legendu Božice: veznjak Atalante, svojim golom protiv Borussije Dortmund, zapravo je dosegao 67 golova u dresu Atalante i već je među četiri najbolja strijelaca Bergama i samo korak od postolja, koje trenutno vidi Cristiana Donija praktički nedostižnim na prvom mjestu i Duvana Zapatu na drugom mjestu, ali daleko iza.

Luis Muriel je treći na ljestvici sa 68 golova, dok je Pašalić jedan gol ispod njega, čiji je rezultat još impresivniji s obzirom na to da je vezni igrač. 

Najbolji strijelci Atalante svih vremena

Cristiano Doni: 112 golova

Duván Zapata: 82 gola

Luis Muriel: 68 golova

Mario Pašalić: 67 golova

Saverio Cominelli: 65 golova

Josip Iličić: 60 golova

Papu Gomez: 59 golova

Adriano Bassetto: 57 golova

Germán Denis: 56 golova

Ademola Lookman: 55 golova

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
