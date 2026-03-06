Pašalić nastavlja ispisivati ​​povijest: Tko je mogao zamisliti da će do ovoga dogurati?

Mario Pašalić priprema se za daljnji ulazak u legendu Božice: veznjak Atalante, svojim golom protiv Borussije Dortmund, zapravo je dosegao 67 golova u dresu Atalante i već je među četiri najbolja strijelaca Bergama i samo korak od postolja, koje trenutno vidi Cristiana Donija praktički nedostižnim na prvom mjestu i Duvana Zapatu na drugom mjestu, ali daleko iza.

Luis Muriel je treći na ljestvici sa 68 golova, dok je Pašalić jedan gol ispod njega, čiji je rezultat još impresivniji s obzirom na to da je vezni igrač.

Najbolji strijelci Atalante svih vremena

Cristiano Doni: 112 golova

Duván Zapata: 82 gola

Luis Muriel: 68 golova

Mario Pašalić: 67 golova

Saverio Cominelli: 65 golova

Josip Iličić: 60 golova

Papu Gomez: 59 golova

Adriano Bassetto: 57 golova

Germán Denis: 56 golova

Ademola Lookman: 55 golova

