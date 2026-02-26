Talijanska legenda usporedila Pašalića s jednim od najvećih: 'Nisam to vidio više od 30 godina'

Atalanta je u play-offu Lige prvaka za ulazak u osminu finala nakon poraza 2:0 u prvoj utakmici na Westfalenu imala slabe šanse u uzvratu na svom terfenu, no prednost Borussije je anulirala već na poluvremenu.

Mario Pašalić je zabio za 3:0 u 57. minuti, a nakon što je Broussia u 75. uspjela smanjiti na 3:1 golom Adeyemija i kad su već svi očekivali produžetke, Božica je dobila na penal jer je Bensebaini na ubačaj Pašalića kopačkom udario Krstovića. Samardžić je nakon što se sve to odužilo, tek u 98. uzeo zalet i s bijele točke pod velikim pritiskom zakucao u rašlje za prolaz Atalante.

U velikoj dakle drami veliku je ulogu odigrao Mario Pašalić kojeg je posebno pohvalio i jedan od većih talijanskih igrača svih vremena, Alessandro Costacurta.

"Ovo je izvanredan uspjeh. Priznajem, nisam vjerovao da to mogu, ali odigrali su fantastičnu utakmicu, pravi podvig. To ne može svaka momčad. Ovakvom su predstavom ušli među elitu. Pašalića treba posebno izdvojiti. Još od Franca Baresija 1994. godine nisam vidio da je igrač tako uzeo momčad za ruku i poveo je", rekao je Costacurta koji je 20 godina igrao za Milan i bio talijanski prvak sedam puta te europski prvak četiri puta (1989., 1990., 1994., 2003.).

Postao je najstariji nogometaš koji je ikada zaigrao u Ligi prvaka, u 1:0 porazu Milana protiv AEK 21. studenog 2006., s 40 godina i 211 dana.

Dana 7. svibnja 2007., u dobi od 41 godine najavio je svoje povlačenje iz aktivnog nogometa na kraju sezone 2006./07. On je ostao u klubu, kao drugi pomoćnik treneru Ancelottiju. Kao trener jednu sezonu trenirao je Mantovu.

Costacurta je za talijansku reprezentaciju nastupio 59 puta i postigao dva gola.

