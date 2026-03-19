Orban blokirao ključan zajam za Ukrajinu i poručio: 'To je egzistencijalno pitanje'

Unatoč pritiscima i obećanju ukrajinskog predsjednika da će što je prije moguće osposobiti naftovod Družba, mađarski premijer Viktor Orban ostao je u četvrtak pri svom stajalištu da neće deblokirati zajam Ukrajini dok se ne osigura dobava ruske nafte, doznaje se iz diplomatskih izvora.

Orban je, prema tim izvorima, odbacio "potpuno neutemeljeno" tumačenje da je njegovo odbijanje povezano s parlamentarnim izborima koji će se u Mađarskoj održati 12. travnja.

Naglasio je da je opskrba ruskom naftom preko naftovoda Družba "egzistencijalno pitanje" za njegovu zemlju te optužio čelnike država članica da se više brinu za Ukrajinu nego za Mađarsku.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da je Orbanovo ponašanje neprihvatljivo i protivno načelu iskrene suradnje, što je obveza koja proizlazi iz ugovora o EU-u.

'Došlo je do promjene okolnosti'

Više drugih čelnika kritiziralo je Orbana što se ne drži riječi jer je u prosincu pristao na zajam od 90 milijardi eura, iz kojeg se on zajedno sa Slovačkom i Češkom izuzeo.

Orban je na to rekao da se on drži svoje riječi, ali da je došlo do promjene okolnosti jer sada naftovod nije u funkciji dok je u prosincu bio.

Costa je odbio ponovno otvarati raspravu o zajmu Ukrajini tvrdeći da je odluka već donesena i da je sada treba samo provesti.

Smatra se da u EU-u ne žele dati priliku Orbanu da na samitu napravi šou kako bi ostvario kakav dobitak u predizbornoj kampanji.

Orban i njegova stranka Fidesz cijelu izbornu kampanju svode na protivljenje Ukrajini i EU-u, tvrdeći da su oni u dosluhu kako bi doveli na vlast njegova izbornog suparnika Petera Magyara iz stranke Tisza.

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska nafta stiže na Krk? Plenković ne otkriva hoće li popustiti Orbanu: 'Vidjet ćemo'