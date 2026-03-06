Stotine hrvatskih pomoraca zaglavljeno u ratnoj zoni: 'Ovo je trenutno najveći problem'

U ratnoj zoni na Bliskom istoku trenutačno se nalazi i 230 hrvatskih pomoraca. O njihovoj sigurnosti i mogućnostima povratka, reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić razgovarala je s predsjednikom Sindikata pomoraca, Nevenom Melvanom.

Na čak 105 objekata, brodova ili platformi nalaze se hrvatski pomorci - sada u ratnoj zoni. Koliko je hrvatskih pomoraca sada u problemu u ratnoj zoni?

Brojka točna je 230 na 105 različitih plovila. Mi očekujemo da je taj broj veći, sigurno je veći, jer se dosta ljudi ukrcava nekakvih drugim kanalima tako da nisu nužno registrirani u sustavu ali kažem, vjerojatno je brojka do 300 ljudi.

Jesu li oni u neposrednom ratnom okruženju, je li netko već tražio pomoć, da ode s brodova i platformi?

Samo jedna osoba je od nas službeno zatražila, možda je netko nekim drugim kanalima. Ali uglavnom, oni rade svoj posao, nisu se zasad obraćali niti traže iskrcaje.

Koja je razlika od onih koji su na lukama ili na platformama, oni koji su na sidrištu - koliko je otežana njihova evakuacija ukoliko bude potrebno?

Pa činjenica je, ukoliko brod nije vezan u luci, da to dodatno komplicira sam čin iskrcaja, ali vjerujem da to neće biti veći problem. Ono što je trenutno najakutnije, to su letovi iz Dohe, Dubaija, Kuvajta prema Hrvatskoj, to je problem kojeg prvo treba riješiti ako se dobiju ti charter letovi, a radi se na njima kroz Ministarstvo vanjskih poslova - siguran sam da će se i ovaj dio riješiti.

Što ako ova situacija potraje, jeste li u kontaktu s njima? Imaju li dovoljno hrane, goriva na brodovima?

Zasada je to kratki period tako da je zasada sve uredu, ne pokazuju nikakve znakove panike ni straha međutim, ukoliko se ova situacija otegne, onda ćemo eventualno imati humanitarnu katastrofu. Jer ti ljudi nakon određenog vremena se moraju vratiti kući, neki drugi ljudi moraju doći na brod, a ako mi nemamo aviolinije tko je operirao u tom području, onda ćemo imati veliki problem. Onda će se to rješavati ad hoc, case by case, slučaj po slučaj kao što i inače radimo. Tako smo radili i u koroni, a sad imamo dodatnu otegotnu okolnost ratnog stanja i onda ćemo jednog po jednog kako da ih iščupamo. To smo radili nekad, i radit ćemo ubuduće.

Imaju li oni neko posebno osiguranje kad se nađu u ozbiljnoj životnoj ugrozi i u kojem trenutku se aktivira to osiguranje?

Trenutno u svijetu postoji osam ratnih zona, to je definirano kroz ugovor ITF-a i IBF-a - oni imaju pravo na dodatnu dvostruku dnevnicu u ratnoj zoni, oni imaju pravo odbiti ploviti takvom zonom, imaju pravo tražiti iskrcaj iz takve ratne zone, međutim drugi problem koji se ovdje javlja je tehnički operativno to nemoguće odraditi. Tako da, s te strane, nam dodatno komplicira stvar. Ali njihova prava su tu neupitna, kako ih konzumirati?