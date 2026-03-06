Izrael žestoko udario na Iran, Hezbolah poslao ozbiljno upozorenje. Trump se oglasio o kopnenoj invaziji

Dok raste broj žrtava, rat na Bliskom istoku ne posustaje. SAD i Izrael nastavljaju s vojnim operacijama protiv Teherana, dok Iran uzvraća napadima na zemlje u regiji.

Zbog rata raste i zabrinutost za cijene goriva i energenata, budući da su cijene nafte već dosegne najvišu razinu od kraja Bidenove administracija. U međuvremenu, sve je više evakuacija zaglavljenih stranih državljana i putnika koji napuštaju Bliski istok dok zrakoplovne tvrtke planiraju nove letove, a vlade organiziraju čarter letove.

Još 157 Hrvata doletjelo je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u zagrebačku zračnu luku u noći na petak.

Rat na Bliskom istoku ušao je u sedmi dan

Još Hrvata stiglo je iz Dubaija noćnim letom

Izrael pokrenuo novi val napada na Iran

Eksplozije u Iranu, Izraelu i Libanonu

7.20 - Izrael je potvrdio da je započeo "val napada velikih razmjera" na ključnu režimsku infrastrukturu u Teheranu. CNN-ova ekipa na terenu čula je buku mlažnjaka u nebu u blizini Teherana, a iranski mediji također izvještavaju o glasnim eksplozijama i zvukovima mlažnjaka koji su se čuli diljem glavnog grada. Državni mediji izvijestili su da je meta bila avenija Jomhuri, popularna trgovačka zona u Teheranu.

Iran je tijekom noći izjavio da je pokrenuo hibridni napad dronom i raketama na Izrael. Osoblje CNN-a u Tel Avivu vidjelo je nešto što se činilo kao klaster bojeva glava na nebu iznad središnjeg Izraela i čulo eksplozije u daljini.

Eksplozije su zatresle Bejrut nakon sumraka i nastavile su se do zore.

Ministarstvo unutarnjih poslova u Bahreinu priopćilo je da su pogođeni hotel i dvije stambene zgrade u glavnom gradu Manami, što je uzrokovalo požar koji je kasnije ugašen.

Trump: Kopnena invazija? Gubitak vremena

7.15 - Američki predsjednik Donald Trump kazao je u intervjuu za NBC News da želi potpunu promjenu iranske vladajuće strukture i da ima na umu imena za "dobrog vođu".

"Želimo ući tamo i sve očistiti. Želimo da imaju dobrog vođu", dodao je.

Trump je također rekao da poduzima korake kako bi osigurao da ljudi s njegove liste prežive rat.

U skladu je to s njegovim ranijim izjavama kada je, na pitanje tko će voditi Iran, rekao: "Ne znam, ali u nekom trenutku će me nazvati i pitati koga bih volio na toj poziciji".

Na nagađanja da bi SAD mogao krenuti u kopnenu invaziju u Iranu, kazao je da to nije nešto o čemu razmišlja. "To je gubljenje vremena. Izgubili su sve, svoju mornaricu, sve što se da izgubiti", zaključio je.

Hezbolah izdao upozorenje

6.45 - Hezbollah je u petak rano ujutro na Telegramu upozorio izraelske stanovnike da evakuiraju gradove unutar granice od pet kilometara na granici s Libanonom.

"Agresija vaše vojske protiv libanonskog suvereniteta i sigurnih građana, uništavanje civilne infrastrukture i kampanja protjerivanja koju provodi neće proći nekažnjeno“, rekao je Hezbollah, prenosi BBC pozivajući se na Reuters.

Izraelska vojska započela je val napada na Libanon kasno u četvrtak navečer, nakon što je rekla ljudima da napuste južna predgrađa Bejruta, koja su uporište Hezbolaha.

Pregovori o prolasku kroz Hormuški tjesnac

6.40 - Kina pregovara s Iranom kako bi brodovima koji prevoze sirovu naftu i katarski plin omogućila siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, izvijestio je u četvrtak Reuters pozivajući se na anonimne izvore.

Sedmi dan od početka rata, stotine brodova su zaustavljene oko kanala - ključnog plovnog puta za oko petinu svjetske nafte i plina. Cijene energije su naglo porasle.

Izrael kaže da je u tijeku novi val napada na Iran

6.20 - Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su rano u petak da su počele gađati infrastrukturu u Iranu.

"IDF je započeo široki val napada na infrastrukturu iranskog terorističkog režima u Teheranu", rekla je vojska u objavi na Telegramu.

Izrael, koji napada Iran od subote, u četvrtak je izjavio da prelazi u sljedeću fazu oružanog sukoba.

"U ovoj fazi ćemo dodatno demontirati režim i njegove vojne sposobnosti", rekao je načelnik glavnog stožera Eyal Zamir.

Također je najavio "daljnja iznenađenja" za buduće operacije u Iranu, ne precizirajući o čemu se radi.

Iran je pokrenuo napade na ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući američke vojne baze i diplomatske urede, kao odgovor na američke i izraelske vojne napade unutar Irana.

Hegseth: SAD je tek počeo operaciju u Iranu; ne proširuje vojne ciljeve

6.15 - Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak da Iran griješi ako vjeruje da Sjedinjene Države ne mogu održati tekući rat, dodajući da je Washington tek počeo operaciju, ali da ne proširuje vojne ciljeve.

"Iran se nada da ovo ne možemo održati, što je stvarno loša procjena", rekao je Hegseth novinarima tijekom posjeta sjedištu američkog Središnjeg zapovjedništva.

Također je kazao da Sjedinjene Države ne proširuju svoje vojne ciljeve u Iranu, nakon što je predsjednik Donald Trump rekao Reutersu da Sjedinjene Države moraju biti uključene u izbor sljedećeg iranskog vođe.

Pentagon je ranije ovog tjedna objavio da je vojna kampanja, poznata kao operacija "Epski bijes", usmjerena na uništavanje iranskih projektila, proizvodnje projektila i mornarice te da neće dopustiti da se Iran domogne nuklearnog oružja.

"Nema proširenja naših ciljeva. Točno znamo što pokušavamo postići", rekao je Hegseth.

Dodao je da Trump ima vežnu riječ u tome tko će voditi Iran s obzirom na tekuću operaciju.

U telefonskom razgovoru za Reuters u četvrtak, Trump je rekao da će Sjedinjene Države morati pomoći u odabiru sljedeće osobe koja će voditi zemlju.

Sjedinjene Države su u posljednjih šest dana pogodile više od 2000 ciljeva u Iranu, uključujući iranske ratne brodove.

Američka vojska potopila je "više od 30" iranskih brodova od pokretanja ofenzive prije pet dana, rekao je u četvrtak admiral Brad Cooper, šef američkog zapovjedništva za regiju.

Cooper je rekao da Sjedinjene Države napadaju sposobnost Irana za obnovu.

"Dok prelazimo na sljedeću fazu ove operacije, sustavno ćemo demontirati iranske kapacitete za proizvodnju projektila za budućnost, i to je apsolutno u tijeku", kazao je Cooper, dodajući da će to potrajati neko vrijeme.

Iran kaže da je spreman suprotstaviti se kopnenoj invaziji, obećava "katastrofu"

6.10 - Iran je "spreman" na mogućnost kopnene invazije, koja bi bila "katastrofa" za neprijatelje Islamske Republike, upozorio je u četvrtak iranski ministar vanjskih poslova.

"Spremni smo na svaku mogućnost, čak i iskrcavanje", rekao je Abas Aragči za NBC News.

"Očekujemo ih (neprijatelje). Sigurni smo da im se možemo suprotstaviti i da bi to za njih bila katastrofa", dodao je, dok su novinska izvješća, koja je Bijela kuća demantirala, sugerirala moguću američku vojnu podršku kurdskim milicijama u svrgavanju iranske vlade.

Iran ne traži "primirje" ili "pregovore" sa Sjedinjenim Državama, rekao je.

"Već smo dva puta pregovarali s njima i svaki put su nas napali usred pregovora", izjavio je ministar, misleći na prethodni rat u lipnju 2025., koji je trajao 12 dana.

"Ne tražimo prekid vatre. Ne vidimo razloga za pregovore sa Sjedinjenim Državama“, dodao je tijekom intervjua.

Aragči je ustvrdio da Iran "nema namjeru" zatvoriti Hormuški tjesnac, ali nije isključio takvu opciju ako Izrael i Sjedinjene Države nastave svoj rat.

"Trenutno nemamo namjeru zatvoriti tjesnac", rekao je. "Nismo ga zatvorili. Brodovi i tankeri ne pokušavaju ga prijeći jer se boje napada s jedne ili druge strane."

Izraelski veleposlanik poziva Hrvatsku na potpuni prekid odnosa s Iranom

6.05 - Izraelski veleposlanik Gary Koren pozvao je Hrvatsku da prekine diplomatske odnose s Teheranom i provede sigurnosnu provjeru osoblja iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi među njima moglo biti 'špijuna' Revolucionarne garde koja se u EU-u smatra terorističkom organizacijom.

Koren je u intervjuu Hini preporučio Hrvatskoj i europskim zemljama da provjere osoblje iranskih veleposlanstava jer su u većini njih pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom "prikupljanja obavještajnih podataka" i potpore terorizmu.

Tvrdi i da iranski režim ima i „ćelije spavača” diljem zapada navodi kako je to izašlo na vidjelo i u SAD-u gdje su pokušali ubiti pripadnicu iranske opozicije.

Iranski režim ima kapacitete za takvo djelovanje, a ovdje u Zagrebu znamo "da ima i mnogo njegovih pobornika s druge strane granice – u Bosni i Hercegovini”, rekao je Koren.

Hrvatsku je pozvao da u potpunosti prekine diplomatske odnose s Iranom.

"Ne samo da povučete veleposlanika, nego i zatvorite svoje veleposlanstvo i objavite da očekujete zatvaranje iranskog veleposlanstva” u Zagrebu.

Na pitanje o predsjedniku Zoranu Milanoviću, snažnom kritičaru izraelske vlade koji je zabranio vojnu suradnju hrvatskih i izraelskih oružanih snaga, Koren je rekao da ga neće komentirati jer veleposlanici ne smiju biti dio unutarnje politike, naglašavajući pritom da poštuje sve hrvatske institucije.

Ciljevi napada na Iran

Izrael i SAD u subotu su započeli zračnu ofenzivu na Iran i već u prvim naletima eliminirali vrhovnog vođu Alija Hameneija i brojne druge iranske visoke dužnosnike. Teheran je odgovorio protunapadima na američko-izraelske ciljeve diljem regije.

Koren je rekao da je zajednička operacija Izraela i SAD-a „bez presedana”, ne samo po svojoj veličini nego i po „intenzitetu političke, vojne i obavještajne koordinacije” između dviju država.

Izraelski veleposlanik rekao je da ga početak operacije u subotu nije iznenadio jer je ona bila iščekivana, posebno nakon što su iz Washingtona počele stizati informacije o posljednjem krugu pregovora između SAD-a i Irana u Ženevi.

Cilj SAD-a i Izraela u Iranu sada je uništiti iranske lansere, proizvodne linije raketa i nuklearni program, a prioritet su i lokacije kojima se koristi iranski režim.

To su prvenstveno lokacije Revolucionarne garde i Basidža, dobrovoljne paravojske koja guši otpor u Islamskoj republici. Koren ih naziva „najvećim ubojicama” u Iranu.

Iranski uranij lani nije uništen

Izrael i SAD svoju su operaciju započeli dan nakon što je ministar vanjskih poslova Omana, posrednik u pregovorima, rekao da je na razgovorima Ženevi ostvaren velik napredak te da je Iran spreman razgovarati o svemu.

Koren je naglasio da su Oman i druge zemlje regije pokušavale izbjeći konfrontaciju s Iranom iz straha da ona ne utječe i na njih. „S dobrim razlogom jer točno znaju s kime imaju posla”.

Izraelski veleposlanik s druge strane ukazuje na izjavu Trumpovog pregovarača Stevea Witkoffa kojem su Iranci otkrili da posjeduju oko 460 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto, koji bi se brzo mogao dodatno obogatiti do 90 posto potrebnih za nuklearno oružje.

Koren je rekao da su nakon 12-dnevnog rata prošle godine obavještajni podaci pokazali da je iranski obogaćeni uranij preživio tadašnje američko-izraelske udare, a Teheran je ubrzao proizvodnju balističkih raketa i još dublje u zemlju odlučio ukopati zalihe potrebne za razvoj nuklearnog naoružanja.

SAD i Izrael su zajedno prikupljali obavještajne podatke, zajedno odlučili dati priliku diplomaciji, a onda i zajedno zaključili „da nema drugog izbora osim napada”, rekao je Koren.

Egzistencijalna prijetnja

Za razliku od drugih država koje mogu osuđivati Izrael i pozivati se na međunarodno pravo, Iran za njegovu zemlju predstavlja neposrednu i egzistencijalnu prijetnju.

„Za nas je to pitanje opstanka”, naglasio je.

Sukob Izraela i Irana nije započeo u subotu, pa ni prošle godine, nego nakon Islamske revolucije 1979. kad je ajatolah Homeini označio Izrael kao metu "koju treba uništiti", proglasivši ga „malim sotonom”, rekao je veleposlanik.

Velika sotona je, naravno, bila Amerika.

Koren je rekao da Izrael ima „vrlo snažnu i učinkovitu” obavještajnu mrežu unutar Irana, pojačanu američkom tehnologijom poput velike mreže satelita, a jako puno obavještajnih podataka o Islamskoj republici prikupile su i zaljevske države iz iranskog susjedstva.

„Mi nismo više jedini koji kažu da je je riječ o fanatičnom terorističkom režimu”, rekao je izraelski veleposlanik o Iranu koji „napada svoje susjede, ubija svoje ljude, pa i prijeti Europi”.

Kolateralne žrtve

Koren je rekao da je Izrael primio puno slabiji protuudar Irana nego lani u lipnju, što pokazuje da je tadašnja izraelsko-američka operacija bila učinkovita. No, Iran je povećao svoj arsenal raketa kratkog dometa što mu olakšava napade na bliže države, tvrdi diplomat.

Izrael ima „odličnu protuzračnu obranu”, ali ona nije 100 posto nepropusna te je stoga prvi sloj zaštite ostanak ljudi u skloništima. Najkrvaviji napad Irana na Izrael od početka ofenzive dogodio se nedjelju poslijepodne kad je pogođena sinagoga u mjestu Beit Shemesh, pri čemu je poginulo devetero ljudi.

Na pitanje o bombardiranju škole za djevojčice u Minabu na jugu Irana, u kojem je prema Reutersu poginulo najmanje 160 djece, Koren je odgovorio da ni Izrael ni SAD ne preuzimaju odgovornost za taj napad te da obje vojske, suprotno Iranu, gađaju isključivo vojne ciljeve i režim.

„Siguran sam da bilo koje odgovorne oružane snage demokratskih država čine sve što je moguće da se izbjegnu kolateralne žrtve, no u ratovima ih je teško izbjeći”, rekao je Koren.

„Naš zahtjev od zapadnih medija je da ne budu toliko entuzijastični kad se dogode ovakvi slučajevi”, kazao je veleposlanik pa dodao da bi volio da je postojao tolik interes i kad je iranski režim ubijao prosvjednike.

Izvjestiteljica Ujedinjenih naroda Mai Sato procijenila je da je u krvavom gušenju prosvjeda u prvoj polovini siječnja iranski režim ubio između pet i nekoliko desetaka tisuća prosvjednika.

Zrakoplov Croatia Airlinesa vratio 157 hrvatskih državljana iz Dubaija

6.00 - Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku, sletio je u petak rano ujutro u Zagreb.

Zrakoplov je poletio iz Dubaija prema Zagrebu sa stajanjem u Heraklionu zbog punjenja goriva, a na letu prioritet su imale najranjivije skupine - djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji. Više čitajte OVDJE.

