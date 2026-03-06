Emotivni otac dvoje djece nakon povratka iz ratne zone: 'Subota i nedjelja su bili najgori, bilo je panike'

Mirni odmor s djecom pretvorio se u noćnu moru za Dinu Prskala, koji je uspio s najmilijima stići u Hrvatsku sinoćnjim letom iz Dubaija nakon dana neizvjesnosti i igre živaca u ratom zahvaćenom području Bliskog istoka.

"Odmor iz snova, a onda se iz vedra neba nađete usred rata. Tu smo i nitko sretniji od nas. Bili smo tamo s dvoje male djece, subota i nedjelja bili su najgori. Najgore je bilo kada su počeli alarmi stizati na mobitele i tad je bila najveća panika. Od ponedjeljka je krenula priča kako se vratiti", ispričao je u zračnoj luci.

Svakoga dana, kaže, su im otkazana po dva leta. Sve dok se nije pojavio vladin let s kojim u se uspjeli vratiti na sigurno, u domovinu.

Američki i izraelski udari u subotu pokrenule su val kaosa i iranske odgovore na zemlje Perzijskog zaljeva. Oni koji su mislili da su sigurni na odmoru u, recimo, Katru ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ubrzo su se susreli s panikom, upozorenjima i iščekivanjem.

"Nakon prva dana dana panike, bilo je dosta opušteno. Imali smo dojam da ljudi tamo vjeruju svojoj Vladi, šeiku, onda smo se i mi opustili nakon dva-tri dana. Više je bio logistički problem, nego sigurnosni", kazao je Dino.

'Ovo je bilo 5 do 12'

On je jedan od 157 Hrvata koji su noćas iza ponoći sletjeli iz Dubaija u zagrebačku zračnu luku. Na letu za prioritetne skupine završio je s dvoje male djece. Putovanje je trajalo osam sati i prošlo je bez problema.

"Zahvalni smo Vladi jer da nismo sada došli, sigurno ne bi do sredine idućeg tjedna", kazao je otac dvoje djece. Ovo je kaže bilo "5 do 12".

No, osjećaj je odličan i sretan je što se vraća u rutinu.

Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku, sletio je u petak rano ujutro u Zagreb.

Zrakoplov je poletio iz Dubaija prema Zagrebu sa stajanjem u Heraklionu zbog punjenja goriva, a na letu prioritet su imale najranjivije skupine - djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji.

Ovisno o razvoju situacije, hrvatska Vlada planira uputiti još tri zrakoplova kao dodatnu mogućnost za povratak hrvatskih građana.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima nalazilo se oko 2000 rezidentnih državljana od kojih je 300 zatražilo repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu nakon što je izbio rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana i počeli nemiri na Bliskom istoku.

