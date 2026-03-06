Pogledajte trenutak kad su Hrvati stigli kući, među njima i 11 beba. Pljeskali posadi koja ih je izvukla iz ratne zone

Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku, sletio je u petak rano ujutro u Zagreb.

Emotivni doček i susret pun suza i zagrljaja pripremili su im njihovi najbliži, a dočekali su ih i državni tajnici.

Zrakoplov je poletio iz Dubaija prema Zagrebu sa stajanjem u Heraklionu zbog punjenja goriva, a na letu prioritet su imale najranjivije skupine - djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji.

Kako je izgledao emotivni susret s najbližima u zračnoj luci, pogledajte u galeriji.

Vlada i MVEP spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, narednih dana uputiti još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu mogućnost repatrijacije hrvatskih državljana.