Emotivni doček, suze i zagrljaji: Još 157 Hrvata pobjeglo iz ratne zone, sletjeli su u Zagreb

Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku, sletio je u petak rano ujutro u Zagreb.

Emotivni doček i susret pun suza i zagrljaja pripremili su im njihovi najbliži, a dočekali su ih i državni tajnici.

Zrakoplov je poletio iz Dubaija prema Zagrebu sa stajanjem u Heraklionu zbog punjenja goriva, a na letu prioritet su imale najranjivije skupine - djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji.

Vlada i MVEP spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, narednih dana uputiti još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu mogućnost repatrijacije hrvatskih državljana.

Dva leta u petak

Prvi hrvatski državljani iz Dubaija stigli su u Zagreb već u četvrtak poslijepodne zrakoplovom lokalnog prijevoznika. Tim je letom omogućen povratak 39 hrvatskih državljana, a na letu je bilo i 13 Nepalaca, 11 Nijemaca, po devet Rumunja i Poljaka, po četvero državljana Bosne i Hercegovine, Austrije, Srbije i Indije, po troje državljana iz Slovenije, Australije i Ujedinjene Kraljevine te po dva državljana Francuske i Sjedinjenih Država.

Dva čarterska leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika na relaciji Dubai - Zagreb predviđena su u petak rano ujutro, s ukupnim kapacitetom od približno 300 mjesta.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima nalazilo se oko 2000 rezidentnih državljana od kojih je 300 zatražilo repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu nakon što je izbio rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana i počeli nemiri na Bliskom istoku.

