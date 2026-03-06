FREEMAIL
JE LI MOGUĆE?

Stigla kazna HNS-a za Garciju: Evo hoće li biti na klupi za derbi i koliko će 'ispasti' iz blagajne

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Rekao sam sucu nakon gola da ide slaviti s njima'

6.3.2026.
14:52
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
Trener Hajduka, Gonzalo Garcia ipak će moći voditi svoju momčad s klupe na derbiju protiv Dinama koji je na rasporedu u nedjelju od 15 sati na Poljudu. 

Naime, Garciju je HNS za crveni karton u utakmici Kupa protiv Rijeke odlučio kazniti samo novčanom kaznom i to u iznosu od svega 400 eura. 

"Rekao sam sucu nakon gola da ide slaviti s njima", objasnio je Garcia na konferenciji za medije poslije utakmice pojasnivši zašto mu je sudac Kolarić pokazao crveni u zadnjim sekundama nakon što je Rijeka zabila za 3:2. 

Opća je pretpostavka u javnosti bila kako Garcia neće moći voditi momčad, ali u Savezu su se ipak odlučili za blažu kaznu. Ostaje nejasno je li to ujedno i kritika sucu za pokazani crveni karton zbog rečenice za koju ne smatraju da se radi o ikakvoj uvredi sucu.

Naime, u svojoj analizi šef sudaca Bertrand Layec nije napisao ni slova o spomenutom crvenom kartonu. 

