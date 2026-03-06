Predsjednik Milanović pogazio odluku Vlade oko otvaranja Paraolimpijskih igara

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, sudjelovat će u petak na svečanosti otvaranja 14. Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji kako bi dao podršku hrvatskim sportašicama i sportašima koji sudjeluju na Igrama, priopćio je Ured Predsjednika.

Otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara održat će se Veroni, a na igrama sudjeluje petero hrvatskih predstavnika - Dino Sokolović, Lucija Smetiško, Karla Kordić i Petar Kordić u paraalpskom skijanju te Bruno Bošnjak u parasnowboardu. Na 14. Zimskim paraolimpijskim igrama očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz pedesetak zemalja svijeta.

U priopćenju se navodi da predsjednik Milanović smatra kako hrvatske sportašice i sportaši – kako olimpijci, jednako tako i paraolimpijci - zaslužuju podršku hrvatskih institucija na tako važnim međunarodnim natjecanjima jer oni na sportskim borilištima zastupaju i brane ime Republike Hrvatske. Zbog te činjenice, Milanović smatra neprihvatljivom i za hrvatski sport štetnom odluku Vlade RH da bojkotira otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara.

U znak solidarnosti s Ukrajinom hrvatska Vlada je 28. veljače donijela odluku kako predstavnici Vlade neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji, s obzirom da je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima.

Iako je i Vladi RH dobro poznato da je Međunarodni paraolimpijski odbor još u rujnu 2025. odlučio dopustiti sportašima iz Rusije i Bjelorusije nastup pod nacionalnim obilježjima na Zimskim paraolimpijskim igrama u Italiji. Političkim pritiscima koji omalovažavaju sam sport - a kojima je, na žalost, u ovom slučaju očito popustila i Vlada RH – ne bi smjelo biti mjesta na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Na sportskim natjecanjima u prvom planu moraju biti sportašice i sportaši koji su uložili veliki trud i napor kako bi se plasirali na Paraolimpijske igre, stoji na kraju priopćenja.

Uz predstojnika Ureda predsjednika Republike, na otvaranju 14. Zimskih paraolimpijskih igara sudjelovat će i Tomislav Paškvalin, povjerenik Predsjednika Republike za sport.

Otvaranje ZPOI je 6. ožujka u Areni u Veroni, a zatvaranje je 15. ožujka u Cortini d'Ampezzo.

Ukrajinski paraolimpijski odbor je prvo razmatrao bojkot kompletnih Igara, ali je potom odustao od takvog plana, već je pozvao na bojkot svečane ceremonije otvaranja. U njemu su se Ukrajini pridružili Češka, Estonija, Poljska, Finska i Latvija.

Djelomični bojkot je prihvatio i Njemački paraolimpijski savez, odnosno, dopustio je svakom sportašu da pojedinačno može odustati od dolaska na svečanost u petak.

