Predsjednik Milanović pogazio odluku Vlade oko otvaranja Paraolimpijskih igara
Otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara održat će se Veroni
Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, sudjelovat će u petak na svečanosti otvaranja 14. Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji kako bi dao podršku hrvatskim sportašicama i sportašima koji sudjeluju na Igrama, priopćio je Ured Predsjednika.
Otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara održat će se Veroni, a na igrama sudjeluje petero hrvatskih predstavnika - Dino Sokolović, Lucija Smetiško, Karla Kordić i Petar Kordić u paraalpskom skijanju te Bruno Bošnjak u parasnowboardu. Na 14. Zimskim paraolimpijskim igrama očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz pedesetak zemalja svijeta.
U priopćenju se navodi da predsjednik Milanović smatra kako hrvatske sportašice i sportaši – kako olimpijci, jednako tako i paraolimpijci - zaslužuju podršku hrvatskih institucija na tako važnim međunarodnim natjecanjima jer oni na sportskim borilištima zastupaju i brane ime Republike Hrvatske. Zbog te činjenice, Milanović smatra neprihvatljivom i za hrvatski sport štetnom odluku Vlade RH da bojkotira otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara.
U znak solidarnosti s Ukrajinom hrvatska Vlada je 28. veljače donijela odluku kako predstavnici Vlade neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji, s obzirom da je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima.
Iako je i Vladi RH dobro poznato da je Međunarodni paraolimpijski odbor još u rujnu 2025. odlučio dopustiti sportašima iz Rusije i Bjelorusije nastup pod nacionalnim obilježjima na Zimskim paraolimpijskim igrama u Italiji. Političkim pritiscima koji omalovažavaju sam sport - a kojima je, na žalost, u ovom slučaju očito popustila i Vlada RH – ne bi smjelo biti mjesta na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Na sportskim natjecanjima u prvom planu moraju biti sportašice i sportaši koji su uložili veliki trud i napor kako bi se plasirali na Paraolimpijske igre, stoji na kraju priopćenja.
Uz predstojnika Ureda predsjednika Republike, na otvaranju 14. Zimskih paraolimpijskih igara sudjelovat će i Tomislav Paškvalin, povjerenik Predsjednika Republike za sport.
Otvaranje ZPOI je 6. ožujka u Areni u Veroni, a zatvaranje je 15. ožujka u Cortini d'Ampezzo.
Ukrajinski paraolimpijski odbor je prvo razmatrao bojkot kompletnih Igara, ali je potom odustao od takvog plana, već je pozvao na bojkot svečane ceremonije otvaranja. U njemu su se Ukrajini pridružili Češka, Estonija, Poljska, Finska i Latvija.
Djelomični bojkot je prihvatio i Njemački paraolimpijski savez, odnosno, dopustio je svakom sportašu da pojedinačno može odustati od dolaska na svečanost u petak.
