FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRELOMIO JE /

Predsjednik Milanović pogazio odluku Vlade oko otvaranja Paraolimpijskih igara

Predsjednik Milanović pogazio odluku Vlade oko otvaranja Paraolimpijskih igara
×
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara održat će se Veroni

6.3.2026.
14:44
Hina
Slavko Midzor/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, sudjelovat će u petak na svečanosti otvaranja 14. Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji kako bi dao podršku hrvatskim sportašicama i sportašima koji sudjeluju na Igrama, priopćio je Ured Predsjednika. 

Otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara održat će se Veroni, a na igrama sudjeluje petero hrvatskih predstavnika - Dino Sokolović, Lucija Smetiško, Karla Kordić i Petar Kordić u paraalpskom skijanju te Bruno Bošnjak u parasnowboardu. Na 14. Zimskim paraolimpijskim igrama očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz pedesetak zemalja svijeta.

U priopćenju se navodi da predsjednik Milanović smatra kako hrvatske sportašice i sportaši – kako olimpijci, jednako tako i paraolimpijci - zaslužuju podršku hrvatskih institucija na tako važnim međunarodnim natjecanjima jer oni na sportskim borilištima zastupaju i brane ime Republike Hrvatske. Zbog te činjenice, Milanović smatra neprihvatljivom i za hrvatski sport štetnom odluku Vlade RH da bojkotira otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara.  

U znak solidarnosti s Ukrajinom hrvatska Vlada je 28. veljače donijela odluku kako predstavnici Vlade neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji, s obzirom da je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima.

Iako je i Vladi RH dobro poznato da je Međunarodni paraolimpijski odbor još u rujnu 2025. odlučio dopustiti sportašima iz Rusije i Bjelorusije nastup pod nacionalnim obilježjima na Zimskim paraolimpijskim igrama u Italiji. Političkim pritiscima koji omalovažavaju sam sport - a kojima je, na žalost, u ovom slučaju očito popustila i Vlada RH – ne bi smjelo biti mjesta na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Na sportskim natjecanjima u prvom planu moraju biti sportašice i sportaši koji su uložili veliki trud i napor kako bi se plasirali na Paraolimpijske igre, stoji na kraju priopćenja. 

Uz predstojnika Ureda predsjednika Republike, na otvaranju 14. Zimskih paraolimpijskih igara sudjelovat će i Tomislav Paškvalin, povjerenik Predsjednika Republike za sport.

Otvaranje ZPOI je 6. ožujka u Areni u Veroni, a zatvaranje je 15. ožujka u Cortini d'Ampezzo.

Ukrajinski paraolimpijski odbor je prvo razmatrao bojkot kompletnih Igara, ali je potom odustao od takvog plana, već je pozvao na bojkot svečane ceremonije otvaranja. U njemu su se Ukrajini pridružili Češka, Estonija, Poljska, Finska i Latvija.

Djelomični bojkot je prihvatio i Njemački paraolimpijski savez, odnosno, dopustio je svakom sportašu da pojedinačno može odustati od dolaska na svečanost u petak.

POGLEDAJTE VIDEO: Franko Andrijašević u Maksanovom korneru

Zimske Paraolimpijske IgreZoran MilanovićVlada Republike HrvatskeOrsat Miljenić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx