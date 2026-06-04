Širi se snimka iz Solina: Pijan sletio s ceste i udario u stabla, napuhao je skoro 2 promila

Pijani vozač sletio je noćas s ceste u Solinu i udario u stabla, no srećom nije bilo ozlijeđenih osoba.

Policija je potvrdila da se nesreća dogodila u Ulici Stjepana Radića oko dva sata ujutro.

Vozač nije prilagodio brzinu stanju i noćnim uvjetima na cesti te je izgubio nadzor nad vozilom.

Policija je obavila očevid kojim je utvrđeno da je vozač bio pijan. Dalmacija Danas prenosi da mu je izmjereno 1,94 promila alkohola u organizmu.

Snimka smrskanog automobila kruži društvenim mrežama. Dijelovi su razasuti po cesti, dok je cijeli prednji dio vozila uništen.

Uhićen je i zadržan u policijskim prostorijama do otrježnjenja.

Bit će priveden nadležnom sudu uz optužni prijedlog.