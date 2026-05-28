UŽAS U HANNOVERU /

Sudarili se gradski vlakovi, hitne službe na terenu: Najmanje deset ozlijeđenih

Sudarili se gradski vlakovi, hitne službe na terenu: Najmanje deset ozlijeđenih
Foto: Bernd Günther/imago stock&people/Profimedia

Na teren je stigla i Jedinica za prometne nesreće policije Hannovera, koja je započela istragu

28.5.2026.
15:15
Dunja Stanković
Najmanje deset osoba ozlijeđeno je u sudaru gradskih vlakova u četvrtak oko podneva u njemačkom Hannoveru. 

Teška nesreća dogodila se u blizini stanice Allerweg. Zbog velikog broja ozlijeđenih, centar za kontrolu hitnih slučajeva proglasio je "incident s masovnim žrtvama", što podrazumijeva mobilizaciju dodatnih spasilačkih i medicinskih kapaciteta, prenosi Fenix Magazin. 

Glasnogovornik vatrogasne postrojbe potvrdio je da je riječ o dvoznamenkastom broju ozlijeđenih, no u prvim satima nakon sudara nije mogao potvrditi težinu ozljeda i ozbiljnost njihova stanja. 

Pokrenuta istraga

Na mjestu nesreće je velik broj vatrogasaca, ekipa hitne pomoći te autobus hitne pomoći prilagođen za zbrinjavanje većeg broja pacijenata. 

Prvotne informacije ukazuju da su oba vlaka iskočila iz tračnica nakon sudara.

Jedan je, navodno, odbačen prema peronu stanice.

Na drugom su vidljivi dugi tragovi oštećenja. 

Na teren je stigla i Jedinica za prometne nesreće policije Hannovera, koja je započela istragu kako bi se rasvijetlili detalji nesreće. 

SudarNesreĆaVlakNjemačkaCrna Kronika
