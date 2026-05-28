Hrvatska ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji Roland Garrosa

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić oprostila se od drugog Grand Slama sezone, Roland Garrosa porazom u drugom kolu od Amerikanke Madison Keys sa 4-6, 4-6.

Hrvatska je tako ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji pariškog Grand Slama.

Ružić se dobro nosila protiv 19. igračice svijeta, no Amerikanka je nakon sat i 40 minuta igre slavila sa 2-0 u setovima.

Keys je u prvom setu napravila break za 3-2, no Ružić, trenutačno 64. tenisačica svijeta, je odmah izjednačila, a imala je i 4-3. Međutim, Keys je potom osvojila pet gemova u nizu te je stigla do prednosti od 6-4, 2-0.

Čakovčanka je smanjila na 2-1, no Keys je uzvratila s tri gema u nizu stigavši do prednosti 5-1. Imala je dvije meč lopte koje je Ružić spasila i smanjila na 5-2, potom je vratila jedan izgubljeni gem, te obranila svoj servis za 5-4. No, Amerikanka drugu priliku nije propustila i zaključila je meč. Bio je to njihov prvi međusobni susret.

Ranije u utorak Ružić je ostvarila premijernu pobjedu u karijeri na Grand Slam turnirima, svladala je u prvom kolu Amerikanku Ashlyn Krueger s 3-6, 6-2, 6-2.