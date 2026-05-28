Što će biti s miljenikom navijača Dinama? Ciparski klub mu se zahvalio...

AEK Larnaca službeno je potvrdio kako neće otkupiti ugovor Roberta Mudražije, koji se nakon posudbe vraća u Dinamo Zagreb. Ciparski klub zahvalio mu je na doprinosu tijekom proljetnog dijela sezone, a veznjak i dalje ima ugovor s Dinamom do 2028. godine.

Mudražija prošle sezone nije dobio veću priliku u Zagrebu, gdje je u prvom dijelu sezone skupio tek 150 minuta kroz osam nastupa. Na Cipru je upisao 11 ligaških utakmica uz jedan pogodak i dvije asistencije.

Iako se nije uspio izboriti za važniju ulogu u Dinamu, Mudražija i dalje uživa veliku podršku navijača. Zagrebački veznjak odavno je poznat kao veliki dinamovac, a simpatije navijača stekao je još dok je igrao za NK Lokomotiva Zagreb.