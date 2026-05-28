FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZANIMLJIVA SITUACIJA /

Što će biti s miljenikom navijača Dinama? Ciparski klub mu se zahvalio...

Što će biti s miljenikom navijača Dinama? Ciparski klub mu se zahvalio...
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako se nije uspio izboriti za važniju ulogu u Dinamu, Mudražija i dalje uživa veliku podršku navijača

28.5.2026.
22:01
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

AEK Larnaca službeno je potvrdio kako neće otkupiti ugovor Roberta Mudražije, koji se nakon posudbe vraća u Dinamo Zagreb. Ciparski klub zahvalio mu je na doprinosu tijekom proljetnog dijela sezone, a veznjak i dalje ima ugovor s Dinamom do 2028. godine.

Mudražija prošle sezone nije dobio veću priliku u Zagrebu, gdje je u prvom dijelu sezone skupio tek 150 minuta kroz osam nastupa. Na Cipru je upisao 11 ligaških utakmica uz jedan pogodak i dvije asistencije.

Iako se nije uspio izboriti za važniju ulogu u Dinamu, Mudražija i dalje uživa veliku podršku navijača. Zagrebački veznjak odavno je poznat kao veliki dinamovac, a simpatije navijača stekao je još dok je igrao za NK Lokomotiva Zagreb.

Robert Mudražija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike