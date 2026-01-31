Ljubimac Dinamovih navijača službeno napustio klub

Robert Mudražija, veliki ljubimac Maksimirskog sjevera, odlazi iz Dinama. Veznjak koji je prošle sezone postigao 14 pogodaka karijeru će nastaviti na Cipru u redovima AEK-a iz Larnace.

"Robert Mudražija plavi će dres zamijeniti žuto-zelenim i karijeru nastaviti na Cipru, u redovima AEK-a iz Larnace.

'U ovo kratko vrijeme Mudri je svojim radom i ponašanjem pokazao koliko voli Dinamo i zahvalni smo mu na svemu. Velika konkurencija i naš sustav igre nisu bili na njegovoj strani. AEK-u i Robertu želimo sve najbolje u novoj nogometnoj avanturi', izjavio je ovom prigodom predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban.

GNK Dinamo zahvaljuje Robertu na dosadašnjem doprinosu Klubu te mu želi svu sreću i mnogo uspjeha u budućnosti!", stoji u objavi Dinama.

Mudražija je u Dinamo stigao ovog ljeta za 500 tisuća eura iz Lokomotive, a sada će, nakon samo 132 minute, zamijeniti svoj najdraži klub s drugom momčadi ciparskog prvenstva. Valja napomenuti kako je AEK u Konferencijskoj ligi završio osmi, pa će 'Mudri' tako imati priliku igrati i europske utakmice ove sezone.

— GNK Dinamo (@gnkdinamo) January 31, 2026

