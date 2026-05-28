Antonija Blaće stala uz bok Eve Longorije i Jane Fonde: 'Osjećaj je nevjerojatan'

Poznata RTL-ova voditeljica Antonija Blaće, zajedno s aktivisticom, glumicom i urednicom Jelenom Veljačom, postala je prva regionalna ambasadorica brenda L'Oréal Paris, što je značajan iskorak za Hrvatsku jer su se do sada za brend birala samo globalno prepoznatljiva lica.

U svijetu u kojem je teško ostati vjeran sebi i očekivanjima drugih, titula ambasadorice smatra se priznanjem dugogodišnjoj autentičnosti i prirodnoj privlačnosti. Postati lice prestižnog brenda L'Oréal Paris nije samo osobni uspjeh, već i simbol otvaranja vrata lokalnim licima u globalnoj beauty industriji te novi standard koji poručuje da autentičnost i jedinstvenost uvijek pronađu svoj put.

Kako se osjeća s novom hvalevrijednom titulom te kako gleda na standarde ljepote u nemilosrdnoj okolini kritičara na društvenim mrežama, Antonija Blaće otkrila je u razgovoru za Net.hr.

Kao prvo, moramo vam čestitati na novom uspjehu – postali ste službena ambasadorica L'Oréal Parisa za Hrvatsku. Kako se osjećate s tom titulom?

Jako, jako, jako lijepo, stvarno. Pogotovo što je to prvi put u Hrvatskoj da se biralo lokalno lice, L'Oréal uvijek ima globalne zvijezde, a sad evo, Jelena Veljača i ja probijamo led. Jako sam ponosna i nekako nisam ni shvaćala koliki je to "big deal" dok mi nisu ljudi počeli čestitati. Malo sam još pod dojmom.

Na Instagramu ste emotivno napisali kako ste ponosni na ovaj uspjeh jer vam je "dozvolio" da u svijetu ekstrema budete prepoznati kao netko autentičan i tako poseban. Koliko je danas hrabro i teško reći "ne" zahtjevima modernog društva?

Borba je velika. Doduše, nije baš da hodam po svijetu i razmišljam o sebi "ja sam autentična" ili, još gore, “kako da budem autentična". Jednostavno živiš prateći svoj neki unutarnji glas nadajući se najboljem, uvažavaš ljude oko sebe da svatko ima svoju autentičnost i tako iz dana u dan. Samo sam htjela naglasit da, eto, ne moramo svi biti isti ili po "špagi". I da, ima mjesta za sve nas.

"Jer ja to zaslužujem", poznata je rečenica koju je Ilon Specht osmislila još 1970-ih godina. Kakve emocije u vama izaziva ta već kultna izjava?

Ta rečenica je već postala legendarna. Govori puno o tome koliko je snage bilo potrebno da žene uzmu nešto za sebe, što nam je danas sasvim normalno. Slogan i dalje podsjeća na to da se ne zaboravi ili počne podrazumijevati.

Među ambasadorice L'Oréal Parisa tijekom godina su se upisale Eva Longoria, Andie MacDowell, Jane Fonda, Gillian Anderson i mnoge druge uspješne, prekrasne žene. Kakav je osjećaj biti jedna od njih?

Mislim, stvarno - nevjerojatan. Pogotovo znajući s kojom pažnjom L'Oréal bira svoja lica. Bilo bi top da netko sad u nekom intervjuu pita Evu Longoriju kakav je osjećaj biti uz Antoniju Blaće, ha-ha.

L'Oréal Paris već godinama promiče i održivost u svijetu ljepote. Kako se vi priključujete inicijativi održive ljepote i održive proizvodnje?

Ne samo kada je beauty sektor u pitanju, u svim segmentima je došlo do malo više pomišljanja o svemu pa tako i održivosti. To je jednostavno trenutak u kojem živimo. Ne znam je li do tog trenutka ili mojih godina iskustva, sve više vjerujem u onu da je manje više.

Industrija ljepote je itekako napredovala posljednjih godina pa su tako na tržište stigli brojni proizvodi za koje naše majke i bake nisu ni znale. Kako su noviteti utjecali na način na koji danas pristupate njezi i ljepoti?

Cijeli trend danas ide u smjeru održavanja prirodnog izgleda, što meni osobno jako odgovara. Mislim da postoje dvije struje: ona "umjetna" i ona koja gaji prirodnost. Po meni su obje u redu, biraš što ti se više sviđa, ali primjećujem da je i u sektoru "umjetno" standard postao "što prirodnije". Možda se na kraju svi složimo da je bitna samo neka ravnoteža.

Jeste li s godinama shvatili da ste neki proizvod krivo koristili ili da ste šminkom nehotice naglašavali nešto što niste trebali?

Ma nisam jer dok sam bila mlađa nisam ni razmišljala ni što ni kako radim. Čak ni u mladosti nisam previše počupala obrve, ha-ha. Nisam nikad ni bila neki trendovski tip pa me nije ni zakvačilo. Čak kad pogledam slike iz ranije mladosti, još uvijek dosta ličim na sebe, ha-ha.

Ne, sjetila sam se. Bila je jedna faza: smeđa olovka za usta, a kako nije bilo za kupiti svijetlih tonova ruževa, stavljali smo korektor. Ajme majko, ha-ha. I sada nekad pribjegnem tom triku za posvjetljivanje sredine usnica kada šminkam usta, ali puno umjerenije.

Kako izgleda vaša beauty rutina: preferirate li koristiti što manje proizvoda ili kombinirate više njih?

Volim mijenjati i isprobavati proizvode. Kada sam prije 7-8 godina krenula s ozbiljnijom njegom znala sam pretjerati, ali sada se nekako sve ustalilo na osnovnih par proizvoda i rutinu. Shvatila sam da je biti redovan važnije od broja koraka koje radiš u njezi.

Konačno nam stiže i ljeto, no s ljetom i opasna UVA i UVB zračenja. Kako štitite kožu od sunca?

Eh, tu sam malo traljava, moram priznati. Krenem ambiciozno, ali ljetni dani su dugi pa ponekad zaboravim na nanošenje novog sloja zaštite.

Imate li neki beauty savjet kojem ste vjerni već godinama?

Volim staviti masniju kremu pod šminku da sve izgleda prirodnije.

Javna ste osoba pa ste tako svakodnevno izloženi pogledima prolaznika. Priuštite li si ikada dane bez šminke? I, ako da, osjećate li se jednako dobro sa i bez šminke?

Non stop sam bez ili s vrlo malo šminke, tako da mi to nije neki problem. Nekako volim kada se vidi razlika između: "ovo sam ja svaki dan" i "ovo sam ja kad se sredim za posebne prilike".

Koja tri proizvoda uvijek imate u kozmetičkoj torbici?

Olovku za obrve i usta, rumenilo i tonirana krema. Smijem li reći i L'Oréal Revitalift serum?