Ugovor, 5000 eura dobrodošlice, smještaj: Hit oglas za posao u Hrvatskoj, ali postoji caka
Zaposlenicima koji žive izvan Primorsko-goranske županije osiguravaju smještaj u apartmanima ili s 400 eura subvencioniraju privatni najam
Čak pet tisuća eura bonusa dobrodošlice, ugovor na neodređeno, osiguran smještaj ili subvencija privatnog najma - tim pogodnostima Centar za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice želi privući nove djelatnike.
Naime, centar na Kvarneru zapošljava medicinsku sestru odnosno tehničara koji će pružati njegu korisnicima, sudjelovali u podjeli obroka, brinuti o njihovoj dnevnoj terapiji, kupati ih i pratiti na preglede.
Na oglas se mogu javiti kandidati sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, uz uvjet da imaju licencu Hrvatske komore medicinskih sestara.
Uvjeti za bonus
Pozamašan bonus daju kandidatima uz uvjet da potpišu ugovor na neodređeno i na toj poziciji ostanu pet godine.
Zaposlenicima koji žive izvan Primorsko-goranske županije osiguravaju smještaj u apartmanima ili s 400 eura subvencioniraju privatni najam.
Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica je javna ustanova, odnosno dom za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslima s invaliditetom.
Navode da je smješten izvan naselja na samoj obali, s vlastitom plažom i ograđenim dvorištem.