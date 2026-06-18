Ugovor, 5000 eura dobrodošlice, smještaj: Hit oglas za posao u Hrvatskoj, ali postoji caka

Čak pet tisuća eura bonusa dobrodošlice, ugovor na neodređeno, osiguran smještaj ili subvencija privatnog najma - tim pogodnostima Centar za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice želi privući nove djelatnike.

Naime, centar na Kvarneru zapošljava medicinsku sestru odnosno tehničara koji će pružati njegu korisnicima, sudjelovali u podjeli obroka, brinuti o njihovoj dnevnoj terapiji, kupati ih i pratiti na preglede.

Na oglas se mogu javiti kandidati sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, uz uvjet da imaju licencu Hrvatske komore medicinskih sestara.

Uvjeti za bonus

Pozamašan bonus daju kandidatima uz uvjet da potpišu ugovor na neodređeno i na toj poziciji ostanu pet godine.

Zaposlenicima koji žive izvan Primorsko-goranske županije osiguravaju smještaj u apartmanima ili s 400 eura subvencioniraju privatni najam.

Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica je javna ustanova, odnosno dom za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslima s invaliditetom.

Navode da je smješten izvan naselja na samoj obali, s vlastitom plažom i ograđenim dvorištem.