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Ugovor, 5000 eura dobrodošlice, smještaj: Hit oglas za posao u Hrvatskoj, ali postoji caka

Ugovor, 5000 eura dobrodošlice, smještaj: Hit oglas za posao u Hrvatskoj, ali postoji caka
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Foto: ChatGPT

Zaposlenicima koji žive izvan Primorsko-goranske županije osiguravaju smještaj u apartmanima ili s 400 eura subvencioniraju privatni najam

18.6.2026.
12:43
Dunja Stanković
ChatGPT
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Čak pet tisuća eura bonusa dobrodošlice, ugovor na neodređeno, osiguran smještaj ili subvencija privatnog najma - tim pogodnostima Centar za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice želi privući nove djelatnike. 

Naime, centar na Kvarneru zapošljava medicinsku sestru odnosno tehničara koji će pružati njegu korisnicima, sudjelovali u podjeli obroka, brinuti o njihovoj dnevnoj terapiji, kupati ih i pratiti na preglede. 

Na oglas se mogu javiti kandidati sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, uz uvjet da imaju licencu Hrvatske komore medicinskih sestara.

Uvjeti za bonus

Pozamašan bonus daju kandidatima uz uvjet da potpišu ugovor na neodređeno i na toj poziciji ostanu pet godine. 

Zaposlenicima koji žive izvan Primorsko-goranske županije osiguravaju smještaj u apartmanima ili s 400 eura subvencioniraju privatni najam. 

Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica je javna ustanova, odnosno dom za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslima s invaliditetom. 

Navode da je smješten izvan naselja na samoj obali, s vlastitom plažom i ograđenim dvorištem. 

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