Čakovečki sajam otkrio cijene koje su neke iznenadile: Biste li vi dali 10 eura za ovo?

Srijedom vremenska prognoza posljednjih tjedana baš i ne ide na ruku sajmu – česte kiše odvrate kupce od šetnje sajmištem i kupovine domaćih proizvoda.

Ipak, kako se kiša povlačila, a sunce sve češće provirivalo kroz oblake, tako su se i kupci ohrabrili te obavili tjedni špeceraj.

Na ulazu su ih dočekale dvije prodavačice na štandu s krumpirom i lukom – baka Ljubica i unuka Eva, koje su okretno i spretno obavljale posao, objavio je portal eMeđimurje. Ljubica nam kaže da je devetogodišnja Eva jedva čekala da može s njom na sajam.

Iz Belice nam je stigao krumpir pakiran po četiri kilograma za pet eura, a iz Zasadbrega krupne maline, čijih pola kilograma stoji četiri eura. Na istom štandu je bilo i borovnica po cijeni od deset eura za kilogram.

Sajam je ove srijede obilovao bobičastim voćem pa smo pronašli i borovnice iz Mačkovca, čija je cijena također deset eura za kilogram.

U slučaju danetko ogladni tijekom obilaska sajma, može se birati između čvarkuša za jedan euro, salenjaka i lisnatog s višnjom za dva i pol eura te makovnjače za četiri eura. Za ljubitelje slanih zalogaja tu su i turoši po euro i pol, navodi eMeđimurje.

Iz Štrigove su ovog puta stigli purići po 20 eura za komad, a iz Domašinca lijepa cikla za dva eura, paprika za četiri eura te bujne trajnice gloksinije za tri eura.

Vezicu mladog domaćeg češnjaka ima za dva eura, kao i kilogram salatnih krastavaca. Iz Pušćina je stigao i prekrasan, mesnati paradajz sorte volovsko srce koji se prodaje za tri i pol eura po kilogramu.

Slatke trešnje iz Pušćina drže cijenu od tri i pol eura po kilogramu, mladi krumpir stoji jedan euro po kilogramu, a mlada mrkva dva eura po kilogramu.

Bodljikavi kaktusi prodaju se za sedam eura po komadu, dok lovor-višnje stoje četiri eura. Ostale domaće proizvode i poznata lica pogledajte u našoj fotogaleriji!