Knoll napravila pomutnju na ulicama Dallasa: 'Sigurna sam da ćemo barem doći do četvrtfinala'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će prvi put istrčati na travnjak Svjetskog prvenstva 2026. godine, a na početku turnira očekuje je veliki izazov – dvoboj protiv moćne Engleske.

Atmosfera u Dallasu već se zahuktava, a među brojnim hrvatskim navijačima koji su stigli podržati reprezentaciju nalazi se i najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll. Svojim je dolaskom privukla veliku pozornost te još jednom postala nezaobilazan dio navijačkog folklora kada nastupaju Vatreni.

''Mislim da ćemo vas prije svega pobijediti. Ljudi nas podcjenjuju jer smo mala nacija. Hrvatske nikad nema među glavnim favoritima u prognozama, a zapravo smo na posljednjih nekoliko prvenstava ostvarivali sjajne rezultate. Zato ne vidim razlog za takva predviđanja. Ali razumijem – mi smo malo tržište i tako stvari često funkcioniraju. Ipak, siguran sam da ćemo ponovno iznenaditi'', rekla je za BBC Sheffieldpa dodala:

''Najveća briga o kojoj ljudi sada pričaju jest to da su naši igrači stari i tako dalje. No postoje primjeri reprezentacija koje su imale vrhunske pojedince iz najvećih klubova na svijetu, a kao reprezentacija nisu uspjele napraviti ništa posebno jer nisu bile povezane kao momčad. Vjerujem da smo mi uvijek vrlo dobra ekipa i mislim da je upravo to razlog zašto ostvarujemo tako velike uspjehe. Siguran sam da ćemo barem doći do četvrtfinala'', rekla je Ivana.

Neke od njezinih napoznatijih navijačih izdanja - pogledajte u našoj galeriji.