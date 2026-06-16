Nova 'zvijer' iz Ingolstadta! Znamo kada ovaj moćan i svestran stroj dolazi u Hrvatsku

Novi Audi A6 allroad, u svojoj petoj generaciji, najupečatljiviji je do sad. Njegova karoserija, koja je 11 centimetara šira, kotači od lakog metala promjera do 21’’ i elementi dizajna specifični za allroad daju mu impozantnu prisutnost. Opremljen adaptivnim zračnim ovjesom, upravljanjem svim kotačima i quattro pogonom na sva četiri kotača, novi A6 allroad osvaja svaki teren. Bilo da se radi o 3-litrenom V6 TDI motoru ili, po prvi put, plug-in hibridu, oba su pogonska sklopa elektrificirana za veliku učinkovitost i snažne performanse.

Očekivani početak prodaje novog A6 allroad modela u Hrvatskoj je 18. lipnja 2026. kada će biti poznate i cijene.

"A6 allroad ikona je Audi ponude i uvijek je bio utjelovljenje jasne filozofije: Audi koji je iznimno udoban za svakodnevnu vožnju, a pokazuje svoje offroad sposobnosti kad teren postane zahtjevniji. To omogućuju njegov specifični adaptivni zračni ovjes s promjenjivim razmakom od tla i quattro pogonom na sve kotače. U kombinaciji s elektrificiranim pogonom, A6 allroad postaje idealan suputnik za sve koji ne žele planirati svoju slobodu, već jednostavno žele krenuti na put", kaže Rouven Mohr, glavni tehnički direktor društva Audi AG.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda novi Audi A6 allroad <<<

Snažniji i upečatljiviji nego ikad prije

Audi A6 allroad prvi put je konstruiran sa širokom karoserijom, što ga čini snažnijim i upečatljivijim nego ikad prije. S 11 centimetara širom karoserijom u usporedbi s modelom A6 Avant, velikim kotačima od lakog metala i karakterističnim allroad elementima dizajna, vozilo ima prepoznatljiv izgled. Dok je gornji dio karoserije sportski i elegantan, donji dio A6 allroad modela otkriva njegovu robusnu i praktičnu osobnost.

Bilo na autocesti ili makadamu, 34 milimetra povećani razmak od tla u usporedbi s modelom A6 Avant, u kombinaciji s adaptivnim zračnim ovjesom specifičnim za allroad modele, opcijskim optimiziranim upravljanjem svim kotačima i širim gumama, osigurano je pouzdano upravljanje na svim terenima.

S rasponom podešavanja od 55 milimetara, standardni adaptivni zračni ovjes nudi širok spektar offraod mogućnosti, kao i dinamično i udobno iskustvo vožnje na cesti. Tome pomaže čvršće postavljeno progresivno kolo upravljača, koje reagira izravnije i pruža više povratnih informacija.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda novi Audi A6 allroad <<<

Moćan izvana, ali i iznutra

Opcijsko upravljanje svim kotačima čini to još uočljivijim. Poboljšava upravljivost i agilnost pri manjim brzinama zakretanjem stražnjih kotača do pet stupnjeva u suprotnom smjeru od prednjih kotača. Pri umjerenim i većim brzinama, stražnji kotači okreću se do dva stupnja u istom smjeru kao i prednji kotači, povećavajući stabilnost i preciznost upravljanja.

A6 allroad ostavlja snažan dojam ne samo izvana i danju, već i iznutra i noću. Može se pohvaliti premium unutrašnjošću s visokom razinom komfora, digitalnim korisničkim iskustvom i pregršt prostora za individualizaciju. Ovo se odnosi kako na osvjetljenje tako i na opremu. U središtu je Audi MMI panoramski zaslon, s 11,9’’ Audi virtual cockpitom i 14,5’’ dodirnim zaslonom, koji je moguće dopuniti opcijskim 10,9’’ zaslonom za suvozača. Opcijska digitalna matrix LED glavna svjetla imaju mogućnost prilagodbe preko središnjeg zaslona: postoji osam digitalnih svjetala za dnevnu vožnju, a prikaz stražnjih svjetala mijenja se sinkronizirano s njima.

Dok glavna svjetla projiciraju svjetlo za vozni trak i orijentacijsko svjetlo te upozorenje na skliski kolnik na samu površinu ceste zahvaljujući mikro LED modulima, uz nadoplatu digitalna OLED stražnja svjetla 2.0 povećaju sigurnost u prometu svojom komunikacijom s okolinom. Uz izvrsnu zvučnu izolaciju, brojne opcijske komforne značajke poboljšavaju iskustvo u vozilu, uključujući pojedinačna konturirana sjedala s funkcijama ventilacije i masaže, četverozonski automatski klima-uređaj i paket za kvalitetu zraka. Zatamnjivi panoramski stakleni krov koji dolazi kao dodatna oprema također nudi izbor između kabine ispunjene svjetlošću i učinkovitog zasjenjivanja.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda novi Audi A6 allroad <<<

Hibrid od 367 konjskih snaga

Dok vozač i suvozač udobno putuju, u, na ili povrh modela A6 allroad ima dovoljno mjesta za prtljagu i sportsku opremu. Namjestiva stražnja sjedala, povećano opterećenje prikolice modela V6 TDI u usporedbi s modelom A6 Avant i krovni nosači s opcijskom krovnom košarom čine model A6 allroad idealnim suputnikom za putovanja i aktivnosti na otvorenom.

Svi motori za A6 allroad su elektrificirani i serijski su opremljeni quattro pogonom na sve kotače radi kombiniranja performansi i ekonomičnosti. U modelu A6 allroad e-hybrid, prvi put dostupni plug-in-hybrid, 2-litreni 4-cil. benzinski motor snage 185 kW i elektromotor s do 105 kW razvijaju ukupnu izlaznu snagu sustava od 270 kW (367 KS) i ukupni okretni moment od 500 Nm. Visokonaponska baterija (25,9 kWh bruto; 20,7 kWh neto) omogućuje do 95 kilometara (kombinirano, po WLTP-u) potpuno električne vožnje. Baterija se puni izmjeničnom strujom (AC) s do 11 kW; potpuno punjenje traje otprilike dva i pol sata.

Regenerativno kočenje može se podesiti u više koraka, a hibridni sustav upravljanja nudi moduse EV i hybrid. Ciljnu razinu punjenja baterije moguće je odabrati putem MMI-ja.

U 3-litrenom V6 dizelskom motoru snage 220 kW (299 KS) s 580 Nm okretnog momenta, Audi kombinira tri elektrificirane komponente: MHEV plus tehnologiju s pogonskim alternatorom s remenom i generatorom pogonskog sklopa, koji razvija do 18 kW (24 KS) dodatne snage, kao i električni kompresor za direktan i brz odziv. Rezultat toga je da V6 TDI isporučuje snažne performanse u svakodnevnoj vožnji, bilo da se radi o kretanju, ubrzavanju izvan grada, pretjecanju ili vožnji autoputom. Novi Audi A6 allroad bit će dostupan za narudžbe od 18. lipnja 2026.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda novi Audi A6 allroad <<<