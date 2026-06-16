Pogledajte što je ostalo od nekadašnjeg simbola Zagreba: Ogromni stroj ga je gotovo uništio

Podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoren je u utorak nakon što je uklonjen sjeverni dio Vjesnikovog nebodera.

Otvorenje se prvotno trebalo odviti još 7. lipnja, no zbog kvara na velikom bageru koji je rušio sjeverni dio zgrade, došlo je do promjene plana.

Zamjenski dio u međuvremenu je stigao iz Nizozemske, stroj je popravljen prošle subote, a mehanička ruka duga čak 52 metra odmah je krenula s rušenjem.

Potpuno uklanjanje do polovice srpnja

Podsjetimo, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u ponedjeljak je izjavio kako bi neboder trebao biti potpuno uklonjen do polovice srpnja. Previđeno je da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan.

"Unatoč zastoju, očekuje da će planirani rokovi biti ispoštovani. Nadam se da se više neće dogoditi nikakva havarija na tom stroju i da će se sve aktivnosti odvijati sukladno planu", izjavio je Bačić.

Na pitanje novinara o budućnosti lokacije na kojoj je bio Vjesnik, ministar je kazao kako je država vlasnik 64 posto kompleksa te da je spremna otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.

"Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija", istaknuo je ministar.