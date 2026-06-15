Glavne na tribinama: Tijekom SP-a posebnu pažnju obratite na ovih osam WAGsica

Za mnoge ljubitelje nogometa Svjetsko prvenstvo nije samo priča o golovima, pobjedama i trofejima. Veliku pažnju privlače i supruge te djevojke nogometaša, popularno poznate kao WAGs (wives and girlfriends), koje redovito pune naslovnice svojim stilom, privatnim životom i podrškom s tribina.

Otkako su prije dvadeset godina Victoria Beckham, Cheryl Cole i Alex Curran obilježile Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, interes za partnerice nogometaša samo je rastao.

Donosimo neka od najpoznatijih lica koja će se ovoga ljeta pratiti jednako pomno kao i njihove partnere na terenu.