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Glavne na tribinama: Tijekom SP-a posebnu pažnju obratite na ovih osam WAGsica

Glavne na tribinama: Tijekom SP-a posebnu pažnju obratite na ovih osam WAGsica
Foto: Rick Davis/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Antonela Roccuzzo već je godinama jedno od najpoznatijih imena među WAGs svijeta.
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Za mnoge ljubitelje nogometa Svjetsko prvenstvo nije samo priča o golovima, pobjedama i trofejima. Veliku pažnju privlače i supruge te djevojke nogometaša, popularno poznate kao WAGs (wives and girlfriends), koje redovito pune naslovnice svojim stilom, privatnim životom i podrškom s tribina.

Otkako su prije dvadeset godina Victoria Beckham, Cheryl Cole i Alex Curran obilježile Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, interes za partnerice nogometaša samo je rastao.

Donosimo neka od najpoznatijih lica koja će se ovoga ljeta pratiti jednako pomno kao i njihove partnere na terenu.

15.6.2026.
17:11
Hot.hr
Profimedia
Svjetsko PrvenstvoFifa World CupFifaNogometžene NogometašaWagsica
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