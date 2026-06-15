Mogu vam skratiti život: Veća je vjerojatnost da ćete rano umrijeti uz ovih 16 navika

Znanstvena istraživanja potvrđuju da način života i okolišni čimbenici imaju značajno veći utjecaj na zdravlje i starenje nego genetska predispozicija.

Dok geni objašnjavaju manje od dva posto varijacija u riziku od smrti, životne navike, socioekonomski status i tjelesna aktivnost objašnjavaju čak 17 posto. Određeni obrasci ponašanja mogu negativno utjecati na fizičko i mentalno zdravlje te skratiti potencijalni životni vijek, piše Sciencing.

No, dobra je vijest da je većinu tih čimbenika moguće promijeniti. Usvajanje zdravijeg načina života ključno je za dugovječnost, a stručnjaci ističu da nikada nije kasno za pozitivne promjene koje mogu produžiti život i, što je još važnije, povećati broj zdravih godina. U galeriji saznajte kojih 16 navika mogu skratiti život.