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Mogu vam skratiti život: Veća je vjerojatnost da ćete rano umrijeti uz ovih 16 navika

Mogu vam skratiti život: Veća je vjerojatnost da ćete rano umrijeti uz ovih 16 navika
Foto: Shutterstock
Iako genetika igra određenu ulogu u našem zdravlju, svakodnevne odluke imaju daleko veći utjecaj na dugovječnost. Promjena štetnih navika i usvajanje zdravijeg stila života, koji uključuje uravnoteženu prehranu, redovitu aktivnost, kvalitetan san i brigu o mentalnom zdravlju, najmoćniji su alati koje imamo za postizanje dugog i ispunjenog života. Nikad nije prekasno započeti s pozitivnim promjenama.
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Znanstvena istraživanja potvrđuju da način života i okolišni čimbenici imaju značajno veći utjecaj na zdravlje i starenje nego genetska predispozicija.

Dok geni objašnjavaju manje od dva posto varijacija u riziku od smrti, životne navike, socioekonomski status i tjelesna aktivnost objašnjavaju čak 17 posto. Određeni obrasci ponašanja mogu negativno utjecati na fizičko i mentalno zdravlje te skratiti potencijalni životni vijek, piše Sciencing.

No, dobra je vijest da je većinu tih čimbenika moguće promijeniti. Usvajanje zdravijeg načina života ključno je za dugovječnost, a stručnjaci ističu da nikada nije kasno za pozitivne promjene koje mogu produžiti život i, što je još važnije, povećati broj zdravih godina. U galeriji saznajte kojih 16 navika mogu skratiti život.

15.6.2026.
13:43
Antonela Ištvan
Shutterstock
NavikeDugovječnostSmrtUmiranje
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