RADOVI U TIJEKU

Ljudi u zaštitnim odijelima ušli u Vjesnik! Pogledajte što se događa na 16. katu

Ljudi u zaštitnim odijelima ušli u Vjesnik! Pogledajte što se događa na 16. katu
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Rušenje Vjesnikovog nebodera nastavilo se u utorak, a na njegove najviše katove popeli su se radnici u zaštitnim odijelima.

Njihova je zadaća ukloniti azbest, koji je na 16. katu otkriven u ožujku. 

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić prošli je tjedan izvijestio kako bi neboder u potpunosti trebao biti srušen do 5. srpnja, a azbest bi se trebao ukloniti do kraja travnja. 

Tonči Glavinić, državni tajnik u Bačićevom ministarstvu, kazao je pak kako će se azbest putem usisavača i cijevi na istočnoj strani odvoziti na deponij. Istaknuo je kako je riječ o oko 50 tona. 

U subotu je u promet pušten podvožnjak na Slavonskoj aveniji pored zgrade, koji je bio zatvoren nešto više od pet mjeseci.

Time je ukinuta i privremena prometna regulacija koja je na snazi bila na raskrižju Slavonske i Savske avenije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Franjo i Drago nadzire radove na rušenju Vjesnika, ministar može mirno spavati

21.4.2026.
13:39
Erik Sečić
Emica Elvedji/PIXSELL
VjesnikNeboderAzbest
