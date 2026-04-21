Ljudi u zaštitnim odijelima ušli u Vjesnik! Pogledajte što se događa na 16. katu

Rušenje Vjesnikovog nebodera nastavilo se u utorak, a na njegove najviše katove popeli su se radnici u zaštitnim odijelima.

Njihova je zadaća ukloniti azbest, koji je na 16. katu otkriven u ožujku.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić prošli je tjedan izvijestio kako bi neboder u potpunosti trebao biti srušen do 5. srpnja, a azbest bi se trebao ukloniti do kraja travnja.

Tonči Glavinić, državni tajnik u Bačićevom ministarstvu, kazao je pak kako će se azbest putem usisavača i cijevi na istočnoj strani odvoziti na deponij. Istaknuo je kako je riječ o oko 50 tona.

U subotu je u promet pušten podvožnjak na Slavonskoj aveniji pored zgrade, koji je bio zatvoren nešto više od pet mjeseci.

Time je ukinuta i privremena prometna regulacija koja je na snazi bila na raskrižju Slavonske i Savske avenije.

