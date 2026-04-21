U tijeku je izbor za Najljepšu mamu i Najtatu Hrvatske: Pogledajte kako izgledaju finalisti

U Varaždinu i na sunčanom otoku Ugljanu s puno pozitivne energije održanoo je polufinala jubilarnog, desetog izdanja simpatičnog natjecanja Najljepša Mama Hrvatske. Natjecanje je podijeljeno u tri dobne skupine: kategoriju od 23 do 39 godina, Dijamant kategoriju te Platinum kategoriju, čime se dodatno naglašava ljepota i posebnost svake životne faze.

Ono što vrijedi istaknuti je da ova posebna manifestacija već deset godina slavi ono najljepše: autentičnost, snagu i svakodnevne pobjede žena koje s ponosom nose titulu majke. Kroz godine manifestacija je izrasla u inspirativnu platformu koja okuplja žene različitih životnih priča, što potiče samopouzdanje, zajedništvo i međusobnu podršku.

Ove godine projekt donosi i lijepu novost: uz majke, u fokusu su i očevi jer se traži i Najtata Hrvatske. Na taj način organizatori žele dodatno naglasiti važnost obitelji i pokazati da se ljubav, briga i predanost ne mjere samo kroz majčinsku, već i očinsku ulogu.

