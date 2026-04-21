Nabrijani auti, spaljene gume i kontrolirani kaos: Ovo su legalni Brzi i Žestoki na Mičevcu
Legalni Brzi i Žestoki na Mičevcu. Tako bi smo u jednoj rečenici opisali spektakl DONUT Drifta na Buggati Rimac poligonu.
Miris spaljenih guma, zaglušujuća buka nabrijanih motora i tribine ispunjene do posljednjeg mjesta obilježili su protekli vikend. Brzi automobili, oktanski cirkus, kontrolirani uvjeti, natjecanje, uzbuđenje... Sve to i još više ponudio je početak nove regionalne drift sezone. Inače, Drift je sport koji je od ilegalne ulične zabave prerastao u globalni fenomen, a koliko su fanovi automobila i brze vožnje poludili za driftom, svjedoči i gužva na Buggati Rimac poligonu u Mičevcu.
Regionalna drift scena vratila se u velikom stilu, a dvodnevni spektakl DONUT 7, ponudio je sve ono što ljubitelji oktana obožavaju - neizvjesne borbe, vrhunsku produkciju i atmosferu koja nadilazi klasično sportsko natjecanje. U napetoj završnici, pred svojom domaćom publikom, pobjedu je odnio Velikogoričanin Marko Brdek, prvak Hrvatske iz 2024. godine, započevši tako novu sezonu na najbolji mogući način.
Otvaranje sezone 2026. potvrdilo je status Mičevca kao epicentra regionalnog drifta. Događaj u organizaciji Donut 3logy tima ponovno je pomaknuo granice, okupivši najjače vozače iz Hrvatske i susjednih zemalja u prvom velikom okršaju za bodove. Od samih kvalifikacija bilo je jasno da nas čeka vikend pun iznenađenja i majstorskih poteza za volanom.
Napeto finale i slavlje pred domaćom publikom
Put do pobjedničkog postolja bio je sve samo ne lagan. Kroz eliminacijske borbe, takozvane "twin" dvoboje, vozači su morali pokazati ne samo brzinu, već i nevjerojatnu preciznost i hrabrost. U velikom finalu snage su odmjerili domaći adut Marko Brdek i Austrijanac Peter Brolli. Nakon dvije napete vožnje u kojima su automobili bili na milimetarskoj udaljenosti, suci su pobjedu dodijelili Brdeku, što je izazvalo erupciju oduševljenja na tribinama. Borba za treće mjesto također je bila neizvjesna, a na kraju je Erik Jankovič bio bolji od Brune Stergara.
Nakon proglašenja, vidno emotivni Brdek jedva je pronalazio riječi.
"Stvarno nisam očekivao da ćemo doći do prvog mjesta. Ova godina nije nam jaka s budžetom i ovo je neopisiv osjećaj", izjavio je pobjednik, zahvalivši se publici na nevjerojatnoj podršci.
"Želio bih se zahvaliti svim gledateljima koji su ovdje došli i podržali, jer ovo je bilo brutalno. Ovakav event Balkan nije vidio", zaključio je Brdek.
POGLEDAJTE VIDEO: Rođeni Velikogoričan slavio na svome terenu: 'Imali smo slabije, polovne gume, ali pobijedili smo'