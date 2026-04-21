Nabrijani auti, spaljene gume i kontrolirani kaos: Ovo su legalni Brzi i Žestoki na Mičevcu

Legalni Brzi i Žestoki na Mičevcu. Tako bi smo u jednoj rečenici opisali spektakl DONUT Drifta na Buggati Rimac poligonu.

Miris spaljenih guma, zaglušujuća buka nabrijanih motora i tribine ispunjene do posljednjeg mjesta obilježili su protekli vikend. Brzi automobili, oktanski cirkus, kontrolirani uvjeti, natjecanje, uzbuđenje... Sve to i još više ponudio je početak nove regionalne drift sezone. Inače, Drift je sport koji je od ilegalne ulične zabave prerastao u globalni fenomen, a koliko su fanovi automobila i brze vožnje poludili za driftom, svjedoči i gužva na Buggati Rimac poligonu u Mičevcu.

DONUT Drift gledajte na platformi Voyo.

Regionalna drift scena vratila se u velikom stilu, a dvodnevni spektakl DONUT 7, ponudio je sve ono što ljubitelji oktana obožavaju - neizvjesne borbe, vrhunsku produkciju i atmosferu koja nadilazi klasično sportsko natjecanje. U napetoj završnici, pred svojom domaćom publikom, pobjedu je odnio Velikogoričanin Marko Brdek, prvak Hrvatske iz 2024. godine, započevši tako novu sezonu na najbolji mogući način.

Najuzbudljivija drift sezona u regiji počela je tako spektaklom, a odabrane utrke iz Zagreba i okolice ove ćete sezone moći pratiti i na platformi VOYO. U organizaciji DONUT3logy-a, DONUT međunarodni kup 2026., najveće regionalno drift natjecanje, kroz protekle tri godine i šest velikih događaja se profilirao kao vodeća platforma za drift i motorsport u regiji, te je okupio više od 25.000 gledatelja na svojim eventima, zbog čega se nova sezona iščekuje s velikim uzbuđenjem. Riječ je o natjecanju u kojem vozači prolaze zadanu stazu uz kontrolirano proklizavanje stražnjeg kraja automobila, dok suci ocjenjuju preciznost vožnje, kut proklizavanja, brzinu ulaska u zavoj i ukupnu atraktivnost nastupa. Uz dim, brzinu i bliske duele, drift iz godine u godinu privlači sve veći broj gledatelja, partnera i vozača iz cijele regije. DONUT međunarodni kup 2026. održava se kroz četiri velika eventa na vrhunskim lokacijama u Hrvatskoj, a otvaranje sezone DONUT 7 došlo je nakon zimske pauze upravo na Bugatti Rimac poligonu u Velikoj Gorici. Karavana sad seli u Split, zatim u Westgate shopping city, dok veliko finale ponovno stiže na Bugatti Rimac poligon u rujnu. Prva utrka sezone donijela je prve odgovore i postavila ton za nastavak prvenstva, ali i otvarila pitanje tko je tijekom zime napravio najveći iskorak.

Otvaranje sezone 2026. potvrdilo je status Mičevca kao epicentra regionalnog drifta. Događaj u organizaciji Donut 3logy tima ponovno je pomaknuo granice, okupivši najjače vozače iz Hrvatske i susjednih zemalja u prvom velikom okršaju za bodove. Od samih kvalifikacija bilo je jasno da nas čeka vikend pun iznenađenja i majstorskih poteza za volanom.

Napeto finale i slavlje pred domaćom publikom

Put do pobjedničkog postolja bio je sve samo ne lagan. Kroz eliminacijske borbe, takozvane "twin" dvoboje, vozači su morali pokazati ne samo brzinu, već i nevjerojatnu preciznost i hrabrost. U velikom finalu snage su odmjerili domaći adut Marko Brdek i Austrijanac Peter Brolli. Nakon dvije napete vožnje u kojima su automobili bili na milimetarskoj udaljenosti, suci su pobjedu dodijelili Brdeku, što je izazvalo erupciju oduševljenja na tribinama. Borba za treće mjesto također je bila neizvjesna, a na kraju je Erik Jankovič bio bolji od Brune Stergara.

Nakon proglašenja, vidno emotivni Brdek jedva je pronalazio riječi.

"Stvarno nisam očekivao da ćemo doći do prvog mjesta. Ova godina nije nam jaka s budžetom i ovo je neopisiv osjećaj", izjavio je pobjednik, zahvalivši se publici na nevjerojatnoj podršci.

"Želio bih se zahvaliti svim gledateljima koji su ovdje došli i podržali, jer ovo je bilo brutalno. Ovakav event Balkan nije vidio", zaključio je Brdek.

POGLEDAJTE VIDEO: Rođeni Velikogoričan slavio na svome terenu: 'Imali smo slabije, polovne gume, ali pobijedili smo'