Tko bi rekao da puni 54 godine? Pogledajte kako je Severina žarila i palila kroz godine

Severina Vučković danas slavi 54. rođendan, iako se to, sudeći po njezinoj energiji i besprijekornom izgledu, nikada ne bi reklo. Jedna od najvećih regionalnih zvijezda već više od tri desetljeća dominira scenom, neprestano se prilagođavajući i ostajući u samom vrhu, od prvih hitova do statusa prave pop ikone.

Karijeru je započela početkom devedesetih, a niz uspješnih albuma i hitova poput “Dalmatinka” i “Djevojka sa sela” lansirao ju je među najveće. U novijem dobu nastavila je nizati uspjehe, rušiti rekorde na digitalnim platformama i surađivati s mlađim generacijama izvođača, potvrdivši da je i dalje jedna od najutjecajnijih i najprepoznatljivijih figura regionalne glazbene scene.