Duge cijevi dopratile Srđana Mlađana na sud, pogledajte snimku: Danas svjedoči njegov kum

Višestruki osuđeni ubojica Srđan Mlađan u utorak ujutro stigao je na Županijski sud u Varaždinu gdje mu se nastavlja suđenje.

Današnje peto ročište, na kojem će svjedočiti njegov kum Željko Bijelić, zatvoreno je za javnost kao što su bila i prethodna dva.

Mlađana su iz policijskog kombija u sudnicu uveli naoružani policajci nešto prije 9.00 sati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Optužnica potvrđena krajem prošle godine

Podsjetimo, optužnica protiv Mlađana potvrđena je početkom prosinca prošle godina, a obuhvaća više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima.

Podignuta je nakon što je njegov kum Željko Bijelić u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" dao opsežni intervju i potvrdio kako je Mlađan od njega tražio da pronađe ljude koji su protiv njega svjedočili i usmrti ih.

Osim toga, tražio je od zatvorenika da jednoj osobi u računalo presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem.

Što se događalo na prošlim ročištima?

Podsjetimo, prošli tjedan održano je treće i četvrto ročište, a oba su bila zatvorena za javnost. U fokusu četvrtog bila je sporna bilježnica, u kojoj je navodno bio popis ljudi za odstrel. Po izlasku iz policijskog kombija, Mlađan je novinarima dobacio dvije rečenice: "Počnite postavljati prava pitanja! Što mislite zašto je zatvoreno za javnost!?". Policajci su ga potom otpratili do sudnice.

Nakon trećeg ročišta, Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc novinarima je kratko pojasnio da su dovršili čitanje dokaza optužbe. Na pitanje je li bilo spomena o bilježnici, koja je Mlađanu oduzeta u zatvoru, odvjetnik je kazao: "Sutkinja je obećala da će biti vraćena".

Glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu Ksenija Vidović Vincek naglasila je da je rasprava bila tajna pa se ne mogu iznositi nikakvi detalji, ali je dodala da je riječ o iznošenju dokaza koje je predložilo državno odvjetništva na kojima se temelji optužnica u odnosu na koje je javnost isključena.

'S gnušanjem odbacujem sve što mi se stavlja na teret'

Postupak protiv Mlađana započeo je 4. ožujka, a on je na početku rasprave istaknuo da ne razumije optužnicu i da u njoj nedostaje "očitovanje namjere kroz bilo kakve, čak i krajnje ekstenzivne radnje, koje bi se kumulativno mogle nazvati pokušajem bilo kojeg kaznenog djela".

"S gnušanjem rezolutno odbacujem sve ono što mi se stavlja na teret. Samo mogu biti kriv da sam kriminalno loš pisac, ali koliko mi je poznato, to u ovoj državi još uvijek nije kažnjivo. Da je, zasigurno bi bar polovica novinara u ovoj državi sada zajedno sa mnom jela lepoglavski grah i pisala za Lepoglavski vjesnik", poručio je tada Mlađan u sudnici.

Također je predložio da se kao svjedoka pozove RTL-ovog Andriju Jarka i da se pribave sva snimljena Bijelićeva svjedočenja iz "Dosjea Jarak" i neobjavljeni materijal.

Mlađan se na sudu pojavio i 31. ožujka, kada su na ročištu pročitani dotad nepoznati detalji kako je oca tražio da objavi oglas u kojem traži osobe koje su spremne ubiti policajce. Pročitan je i razgovor jednog posjeta njegovih roditelja u zatvor. "Izjavljuje u više navrata da mu nije žao da je ubio drota te da je trebao više njih pokokati, samo da ga nisu uhvatili", pročitala je tužiteljica.

Tada je i zatražio da mu se vrate bilježnice. "Prije dvije godine policija mi je oduzela dosta tih bilježnica. Tu su potvrde o tome. Međutim te bilježnice nisu nikakav dokazni prijedlog. Ja bih volio da mi se vrate natrag jer mi trebaju za moju obranu, da mi se preslikaju", rekao je Mlađan.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su svjedočenja zbog kojih Srđan Mlađan opet sjedi na optuženičkoj klupi