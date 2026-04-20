Kaos na derbiju u Južnoj Americi: Policija se sukobila sa huliganima, trudnica kolabirala

Najveći derbi paragvajskog nogometa između Club Olimpia i Cerro Porteño trebao je biti praznik sporta, no pretvorio se u noć nasilja koja je obišla svijet. Utakmica na stadionu Estadio Defensores del Chaco prekinuta je već u 29. minuti nakon što su tribine postale poprište žestokih sukoba navijača i policije.

Neredi koji su izmakli kontroli

Sve je eskaliralo na dijelu tribina s navijačima Cerro Porteña, gdje su, prema svjedocima, aktivirane snažne petarde. Situacija je brzo izmakla kontroli, dio huligana probio je zaštitne barijere i sukobio se s policijom. U kaosu koji je uslijedio zabilježene su i bizarne scene, uključujući trenutak kada su izgrednici oteli policijski štit i nosili ga kao trofej.

Policija je pokušala smiriti situaciju ispaljivanjem gumenih metaka i suzavca, no to je samo dodatno rasplamsalo nasilje među gotovo 40 tisuća gledatelja.

Panika na stadionu

Suzavac je izazvao potpunu paniku na tribinama. Gledatelji, među kojima su bile i obitelji s djecom, počeli su masovno bježati na teren kako bi se spasili od gustog dima. Zabilježeni su i potresni prizori, trudnica se srušila nakon udisanja suzavca, dok su igrači Cerro Porteña bacali boce s vodom prema tribinama kako bi pomogli navijačima.

Jedan od navijača Olimpije nakon utakmice je izjavio: „Prvi put sam doveo dijete na stadion. Nakon ovoga, teško da ću se vratiti.”

Teške posljedice i istraga

Prema dostupnim informacijama, najmanje šest policajaca završilo je u bolnici, a jedan je u teškom stanju. Ozljede uključuju udarce u glavu, posjekotine i moguće ubodne rane. Policija je privela oko stotinu osoba, a u tijeku je opsežna istraga kako bi se identificirali glavni krivci.

Bitka za bodove seli izvan terena

Dok se strasti na stadionu još nisu smirile, sukob se nastavio i izvan terena. Prema pravilima Paraguayan Football Association, klub čiji navijači uzrokuju prekid utakmice može izgubiti susret službenim rezultatom. Predsjednik Olimpije odmah je zatražio dodjelu bodova, dok iz Cerro Porteña odgovornost prebacuju na organizaciju domaćina.

Umjesto nogometnog spektakla, paragvajski „Superclásico” pretvorio se u simbol ozbiljnog problema nasilja na stadionima. Slike iz Asuncióna još će dugo podsjećati koliko brzo sport može pasti u drugi plan kada tribine preuzmu kontrolu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rođeni Velikogoričan slavio na svome terenu: 'Imali smo slabije, polovne gume, ali pobijedili smo'