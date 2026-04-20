Toggle password visibility
EKSKLUZIVNO /

Doznajemo kada se Joško Gvardiol vraća na teren
Foto: Damir Skomrlj/imago sportfotodienst/Profimedia

Net.hr doznao nove informacije o stanju Joška Gvardiola

20.4.2026.
15:40
Maj Gašparac
Joško Gvardiol vraća se na teren sredinom ili krajem svibnja. Net.hr iz izvora bliskog igraču doznaje kako njegov oporavak od ozljede teče prema planu i mogao bi biti na raspolaganju treneru Manchester Cityja Pepu Guardioli za samu završnicu sezone Premier lige.

Ako sve prođe u redu i ne bude nikakvih komplikacija, mogao bi zaigrati u posljednje dvije do tri utakmice sezone, što bi bio ogroman dobitak za City, ali i ključno za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Ipak, naš izvor naglasio je kako sve ovisi o daljnjem tijeku oporavka, no zasad su sve vijesti izrazito pozitivne.

Kako doznajemo, Gvardiol trenira dva puta dnevno, ujutro i poslijepodne, kako bi se što prije vratio u punu formu. Zasad odrađuje individualne treninge u teretani pod nadzorom klupskih stručnjaka i još nije poznato kada će se priključiti punom treningu s momčadi.

Podsjećamo, Gvardiol je početkom siječnja zadobio tešku ozljedu, prijelom potkoljenice, u prvenstvenoj utakmici protiv Chelseaja, zbog čega je morao na operaciju i od tada traje njegov oporavak.

Joško GvardiolHrvatska Nogometna ReprezentacijaManchester CitySvjetsko Prvenstvo 2026.Premier LigaOzljedaOperacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
