Pojavila se fotografija: Dalić nakon spektakla u Manchesteru večerao s Vatrenima

Do početka Svjetskog prvenstva preostalo je manje od dva mjeseca, a nakon uspješnih pripremnih susreta protiv Kolumbije i Brazila, izbornik Hrvatske Zlatko Dalić nastavlja obilaziti svoje igrače širom Europe.

Nakon boravka u Münchenu u srijedu, gdje je pratio četvrtfinale između Bayerna i Reala te nastup Josipa Stanišića, danas se zaputio u Manchester kako bi uživo gledao veliki derbi između Cityja i Arsenala.

Mateo Kovačić susret je odgledao s klupe, još uvijek hvatajući formu nakon dulje pauze zbog ozljede, dok Joško Gvardiol i dalje nije na raspolaganju, pa ostaje neizvjesno u kakvom će stanju dočekati Mundijal.

Nakon uvjerljive pobjede Cityja, Dalić je zajedno sa svojim stožerom i tehničkim direktorom Stipom Pletikosom večerao s dvojicom ključnih hrvatskih reprezentativaca.

