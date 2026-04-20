FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NISU NASTUPILI /

Pojavila se fotografija: Dalić nakon spektakla u Manchesteru večerao s Vatrenima

×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon uvjerljive pobjede Cityja, Dalić je zajedno sa svojim stožerom i tehničkim direktorom Stipom Pletikosom večerao s dvojicom ključnih hrvatskih reprezentativaca

20.4.2026.
7:10
Sportski.net
Neva Zganec/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Do početka Svjetskog prvenstva preostalo je manje od dva mjeseca, a nakon uspješnih pripremnih susreta protiv Kolumbije i Brazila, izbornik Hrvatske Zlatko Dalić nastavlja obilaziti svoje igrače širom Europe.

Nakon boravka u Münchenu u srijedu, gdje je pratio četvrtfinale između Bayerna i Reala te nastup Josipa Stanišića, danas se zaputio u Manchester kako bi uživo gledao veliki derbi između Cityja i Arsenala.

Mateo Kovačić susret je odgledao s klupe, još uvijek hvatajući formu nakon dulje pauze zbog ozljede, dok Joško Gvardiol i dalje nije na raspolaganju, pa ostaje neizvjesno u kakvom će stanju dočekati Mundijal.

Nakon uvjerljive pobjede Cityja, Dalić je zajedno sa svojim stožerom i tehničkim direktorom Stipom Pletikosom večerao s dvojicom ključnih hrvatskih reprezentativaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Gana pronašla izbornika: Evo tko će se nadmudrivati s našim Zlatkom Dalićem

Zlatko DalićMateo KovačićJoško GvardiolArsenalManchester CitySvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike